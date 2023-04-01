Ramazanın neşesi Yıldırım’ı sardı

Yıldırım Belediyesi ramazan etkinlikleri çerçevesinde birbirinden güzel programları Yıldırımlılarla buluşturmaya devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferini bir arada yaşamak isteyen vatandaşların ilk tercihi olan Barış Manço Kültür Merkezi, ramazan ayı boyunca 7’den 70’e her yaştan vatandaşı düzenlenen programlarla kucaklayacak. Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenengeleneksel ramazan gösterileri programı Yıldırımlı miniklerden büyük beğeni topladı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe minikler ve ebeveynleri adeta akın etti. Nasrettin Hoca hikâyelerinden Aşuk ile Maşuk’a Karagöz Hacivat performansından Keloğlan masallarına kadar birbirinden eğlenceli gösterilerin yapıldığı program minik izleyicilerinden tam not aldı.

Programda konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ramazan ayı boyunca Yıldırımlı vatandaşlar için birbirinden güzel programlar hazırladıklarını belirtti.BaşkanOktay Yılmaz, “Bir ay boyunca söyleşiler, tiyatrolar, meddah gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu gibi etkinliklerle; her yaştan hemşehrimizin yaşamına dokunacağız. Tabi ramazan takvimimizi oluştururken evlatlarımızı da unutmadık. Hazırladığımız programlarla ramazan boyunca hizmette önceliğimiz olan çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

Program sonunda Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırımlı miniklerle bir araya gelip sohbet etti.