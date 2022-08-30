Rahvan atlar zafere koştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Rahvan Atlar Zafer Koşusu oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle düzenlenen Rahvan Binicilik Müsabakaları Ürünlü’de yapıldı. İzmir, Ankara, Aydın, Kütahya, Bursa, Denizli, Afyon ve Gölcük’ten yoğun katılımın olduğu yarışları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Gülahmet Türk ile çok sayıda sporsever izledi. İkili Tay, Üçlü Tay, Dörtlü Tay, Deste, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde yapılan yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu. Etkinlik çerçevesinde yapılan atlı okçuluk gösterileri de beğeniyle izlendi.

Ata sporlarının yaşatılmasına büyük önem verdiklerini, hafta sonu düzenledikleri 14. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Güreşleri gibi Rahvan At yarışlarının da geniş bir kitle tarafından takip edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gün boyu devam eden yarışlarda İkili Taylar Kategorisinde Şaban Pesel’in atı birinci, İsmail Keser’in atı ikinci ve yine Şaban Pesel’in atı üçüncü oldu. Üçlü Tay’da at sahipleri Kadir Üğür birinci, Muharrem Alan ikinci ve Oğuz Akış üçüncü oldu. Dörtlü Tay’da Süleyman Burmaoğlu birinciliği, Ozan Öge ikinciliği ve İsmet Büyükataman’ın atı da üçüncülüğü aldı. Deste de Ahal Teke Gıda birinci, İlker Mirilli ikinci ve Osman Sertaslan ile Muhammet Yasin Sönmez de üçüncü oldu. Küçük Orta da Seydi Koçak birinciliği, Özgür Güven ikinciliği, İlker Mirilli de üçüncülüğü elde etti. Büyük Orta’da Muhammet Yasin Sönmez birinci, Ruhi Özarpacı ikinci, Recep Şimşir üçüncü olurken, Başaltı Kategorisinde birinciliği Ahal Teke Gıda, ikinciliği Salih Yıldız ve üçüncülüğü de Kadir Demir aldı. Baş Kategorisinin şampiyonu Mehmet Barut olurken, Osman Nuri Kalyoncu da ikinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren at sahipleri ve sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.