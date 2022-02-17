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Projesi onaylanan personeller ödüllendirildi

İnegöl Belediyesi’nin 2021 yılında uygulamaya başladığı “Kaizen Öneri Sistemi” kapsamında kuruma katkı sağlayacak önerilerde bulunan 10 personel için ödül töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların da ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışına katkı sunmasını arzu ettiklerini söyledi.

BURSA 17.02.2022, 16:53
Projesi onaylanan personeller ödüllendirildi

İnegöl Belediyesi’nin 2021 yılında uygulamaya başladığı “Kaizen Öneri Sistemi” kapsamında kuruma katkı sağlayacak önerilerde bulunan 10 personel için ödül töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların da ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışına katkı sunmasını arzu ettiklerini söyledi.

İnegöl Belediyesi’nde 2021 yılında başlayan Kaizen Öneri Sistemi uygulaması kapsamında personellerin kuruma katkı sağlayacak önerileri değerlendiriliyor. Komitenin değerlendirmesi sonucunda belirlenen ödül cetveli üzerinden farklı ödüllerle onure edilmesine karar verilen 10 personel için ödül töreni düzenlendi.

Encümen salonunda yapılan ödül törenine Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Kaizen Öneri Sistemi Komitesi ve önerisi kabul edilen personeller katıldı. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Kaizen ile ilgili bir öneri sistemi kurmuştuk. Bugün de önerileri ile kurumumuza katkı sağlayan personellerimiz için düzenlediğimiz ödül töreni için bir aradayız. Bildiğiniz gibi kurumsal değişim ve dönüşüm çalışmaları başlığı altında yaptığımız çalışmalarda, Kaizen Enstitü ile çalışmaları yürüterek yalın ve yenilikçi çalışmayı kurumumuza kazandırmak üzere adımlar atmıştık. Bu adımların da meyvelerini topladık ve toplamaya devam ediyoruz. Burada bizler şunu önemsiyoruz, vatandaşlarımızın bizlere emaneti olan bu vazifeyi en iyi şekilde yaparak, en verimli, tasarruflu şekilde çalışarak, en yenilikçi gözle, fırsatları görerek çalışalım istiyoruz. Bu kapsamda Kaizen ile birtakım çalışmalar yürüttük. 2021 yılı Şubat ayında bu süreci başlatmıştık” dedi.

Katılımcı yönetim anlayışını önemsediklerini vurgulayan Başkan Taban, şöyle devam etti:

“Bugün kurumumuz adına bizlere önerilerde bulunan, fikir veren ve aynı zamanda vermiş olduğu önerileri kabul gören arkadaşlarımız aramızda. Katılımcı olmayı önemsiyoruz. Gerek kurum içi çalışmalarda kurum çalışanlarımızın, kurum dışında da vatandaşlarımızın bizlere katkı sunmasını önemsiyoruz. Bu sayede istişare kültürü ve ortak aklı da işletmiş oluyoruz. Burada Kaizen Öneri Sistemi ile birlikte arkadaşlarımızın işe bakışını ve aidiyetini tazelemiş oluyoruz. Bunun çok kıymetli olduğunu da ifade etmek istiyorum. Burada birtakım kriterler belirledik. Bu kriterler işletilerek gelen fikirler gerçekten bir katma değer oluşturabiliyor mu noktasında kriterler belirlendi. Komisyonumuzda da arkadaşlarımız değerlendirmeler yaparak bunlar neticesinde ödül almayı hak edip etmediği noktasında karar veriliyor. Burada amacımız arkadaşlarımızı önermeye itmek ve gelen önerilerden de istifade etmek.”

Başkan Taban, “Bizler aynı zamanda vatandaşlarımızın da fikirleriyle yönetime katkı sunmasını istiyoruz. Şehrimize dair herhangi bir konuda fikir ve kanaatlerini bizlere iletebilirler. Gerekli tüm altyapıyı oluşturduk. www.inegolunfikri.com adresinden, aynı şekilde Senin Belediyen isimli mobil uygulama üzerinden, 153 ve whatsApp hatlarımız ile mail adreslerimizden vatandaşlarımız bizlere öneride bulunabilirler. Bu ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışını kurum kültürü haline dönüştürmek istiyoruz. Ben katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açıklamasında personellerin sunduğu önerileri de paylaşan Başkan Taban, ardından tek tek tüm personellere aldıkları ödülleri takdim etti.

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