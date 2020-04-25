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Proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkı verildi

BURSA-EĞİTİM BİR-SEN BURSA 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANI RAMAZAN ACAR, EĞİTİM BİR-SEN GENEL MERKEZİN TALEBİ ÜZERİNE KARARA BAĞLANAN; PROJE OKULU YÖNETİCİLERİNE GÖREVLENDİRME BAŞVURU HAKKINI DEĞERLENDİRDİ. BAKANLIĞIN, BAŞVURU HAKKI TALEBİNİ VE MAHKEME KARARLARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMESİNİN, HEM HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİNE HEM DE EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİĞİ TECRÜBESİNDEN AZAMİ DERECE İSTİFADE EDİLMESİNE KATKIDA BULUNACAK YERİNDE BİR ADIM OLDUĞUNU SÖYLEYEN ACAR, KARARDAN MEMNUN OLDUKLARINI BELİRTTİ.

Proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkı verildi

BURSA-EĞİTİM BİR-SEN BURSA 1 NO’LU ŞUBE BAŞKANI RAMAZAN ACAR, EĞİTİM BİR-SEN GENEL MERKEZİN TALEBİ ÜZERİNE KARARA BAĞLANAN; PROJE OKULU YÖNETİCİLERİNE GÖREVLENDİRME BAŞVURU HAKKINI DEĞERLENDİRDİ. BAKANLIĞIN, BAŞVURU HAKKI TALEBİNİ VE MAHKEME KARARLARININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMESİNİN, HEM HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİNE HEM DE EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİĞİ TECRÜBESİNDEN AZAMİ DERECE İSTİFADE EDİLMESİNE KATKIDA BULUNACAK YERİNDE BİR ADIM OLDUĞUNU SÖYLEYEN ACAR, KARARDAN MEMNUN OLDUKLARINI BELİRTTİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:54
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Proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkı verildi

Bursa-Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Eğitim Bir-Sen Genel Merkezin talebi üzerine karara bağlanan; proje okulu yöneticilerine görevlendirme başvuru hakkını değerlendirdi. Bakanlığın, başvuru hakkı talebini ve mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmesinin, hem hak kayıplarının önlenmesine hem de eğitim kurumu yöneticiliği tecrübesinden azami derece istifade edilmesine katkıda bulunacak yerinde bir adım olduğunu söyleyen Acar, karardan memnun olduklarını belirtti.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, görev yaptıkları eğitim kurumlarının sonradan proje okulu kapsamına alınan yöneticilerden dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayanlara, Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre “yeniden yönetici görevlendirme” kapsamında başvuru hakkı verilmesi kararına vardığını ifade eden Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Eğitim-Bir-Sen olarak, halen proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınması konusunda Bakanlığa müracaatta bulunmuş, aynı talebi Kurum İdari Kurulu gündemine de taşımıştık” dedi.

2019 yılı eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme takvimi çerçevesinde proje okulu olarak belirlenen kurumların yöneticilerinin, diğer eğitim kurumlarına yeniden görevlendirme için başvuru yapamamalarını dava konusu ettiklerini söyleyen Acar, “Bu kapsamda kendilerine başvuru hakkı verilmeyen proje okulu yöneticisi üyelerimiz adına açtığımız davalarda lehe hükmedilen mahkeme kararlarındaki gerekçelerden hareketle, bu durumda olanlara başvuru hakkı verilmesi gerektiğini dile getirmiştik. Talebimizin yerine getirilmesi, hem hak kayıplarının önlenmesine hem de eğitim kurumu yöneticiliği tecrübesinden azami derece istifade edilmesine katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

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