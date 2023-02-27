Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ismi Gürsu’nun ilk kültür merkezine verildi

Gürsu Belediyesi, kısa bir süre sonra resmi açılışını gerçekleştirmeyi planladığı ilçe tarihinin ilk Kültür Merkezi’nin adını ‘Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ olarak belirledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 12. senesinde atfedilen isim ile Gürsu, ‘Siyasetin Hocası’ lakabıyla hafızalarda yer edinen Erbakan Hoca’ya ahde vefasını da göstermiş oldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın yerel seçim dönemindeki vaatlerinin ilk sıralarında yer alan Gürsu Kültür Merkezi, yepyeni ve dinamik bir dizayn ve ilçe halkının ihtiyacına yönelik donanımları ile resmi açılışı için gün sayıyor. Açılış için gün sayan Kültür Merkezi’nin ismi konusunda uzun süredir düşündüklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Belediye meclisimizin kararı ile de kültür merkezimizin ismini Türk mühendis, akademisyen, duayen siyasetçi, kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ismi olarak belirledik. Siyasetin Hocası Erbakan’ın ülkemiz ve Türk siyaseti için değerini ve manasını hepimiz iyi biliyoruz. Bu sebeple böyle değerli bir isimle Kültür Merkezi’mizi zikretmek bizim ve ilçemiz için de bir onurdur. Vefatının 12. senesinde Erbakan Hoca’mı rahmetle de anıyorum. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Zafer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, 2 bin 696 metrekare inşaat alanında, 570 metrekare taban alanı üzerinde, 4 katlı olarak oluşturuldu. Bünyesinde, 4 dükkan, 4 ofis, okuma salonu, 300 kişilik konferans salonu, kafeterya yer alıyor. İlçe tarihinin ilk kültür merkezinde 150 kişilik de kütüphane bulunuyor. Tiyatrodan konsere, bir çok görsel sanat etkinliğinin sahnelendiği merkezde, büyük ve geniş bir kütüphanede öğrenciler için ders çalışma alanları hazırlandı. Sanat kurslarının sayısız branşta uzman eğitmenlerle verildiği kültür merkezinde ayrıca Gürsulu kadınlar için de spordan sosyal aktivitelere kadar çok geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek.