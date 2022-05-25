Poligonda Osmangazi imzası

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcuları, Mersin’de düzenlenen 19 Mayıs Kupası Yarışları’nda 838 puan toplayarak rekor tazeledi.

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı, toplam 545 sporcunun ter döktüğü 19 Mayıs Kupası Yarışları’nda büyük bir başarıya imza attı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakada üstün performans gösteren genç yıldızlar, daha önce 786 puan ile yakaladıkları rekoru 838 puan ile yeniden kırarak birincilik kürsüsüne çıktı. Ferdi sıralamada ise Irmak Özkaranlık gümüş, Beyza Anbarcılar ise bronz madalya kazandı.

Büyük mutluluk yaşayan Osmangazili atıcılar, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını vurguladı.