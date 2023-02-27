Polar oyuncaklar yürekleri ısıtacak

Osmangazi Belediyesi, tüm ülkeyi derin üzüntüye boğan deprem felaketinden etkilenen çocukların yaralarını sarabilmek için polar ile oyuncak yapma atölyesi düzenledi.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) işbirliğiyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen atölyeye, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Kesiminden dikimine büyük emek sarf eden kadınların el emeği göz nuru yaptıkları polar oyuncakları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, depremin çocuklar üzerindeki etkisini bir nebze olsun hafifletebilmek adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın bu süreçte anlamlı bir dayanışma örneğine imza attığını belirten Başkan Dündar, “OSMEK kursiyerleri, asrın felaketinin ardından ilk olarak depremzede vatandaşlar için atkı, bere, eldiven gibi çeşitli ürünler hayata geçirdi. Yaptıkları çalışmaları bir ileriye taşımak isteyen el sanatları eğitmenlerimiz, polar ile oyuncak yapma atölyesi düzenledi. Burada yapılan oyuncaklar, hepimizin kalbini ısıttı. İnşallah, oradaki çocuklarımızın yüzlerinin gülümsemesine vesile oluruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.