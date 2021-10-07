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Pilot teğmenin düğünü böyle olur

Bursa’da, pilot teğmen, dünya evine kılıçların gölgesinde girdi.

BURSA 07.10.2021, 12:14
Pilot teğmenin düğünü böyle olur

Bursa’da, pilot teğmen, dünya evine kılıçların gölgesinde girdi.

İzmir’de görevli Pilot Teğmen Ufuk Yılmaz ile sağlık çalışanı İrem Aztekin, memleketleri Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünya evine girdi.

İzmir’de görevli Pilot Teğmen Ufuk Yılmaz, damatlık yerine askeri üniforma giydi. Genç çift, damadın pilot arkadaşlarının kılıçları altında salona girdi. Nikah merasiminde, nikah memurunun evlilik sorusuna sessizce "evet" diyen damadın davetliler bağırmasını istedi. Bunun üzerine damat, mikrofonsuz halde, tekrar "evet" diye bağırdı. Damadın pilot arkadaşlarının kılıçları altında nikahı kıyılan genç çift ilk danslarını yaptı.

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