Perde, gençler için açıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa’da bu yıl bir haftaya yayılan etkinliklerle dolu dolu kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da Venedik Taciri adlı oyunu gençler için oynadı.

Münazara ve matematik yarışmaları, sokak basketbolu, e-spor turnuvası ve konser programlarıyla dolu dolu geçen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da katıldı. Şehir tiyatrosu tarafından gençler için ücretsiz sahnelenen oyunu, 520 genç izledi. Salonun tamamen dolduğu Venedik Taciri adlı oyununun, William Shakespeare tarafından 1596-1598 yılları arasında yazıldığına inanılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, performanslarıyla gençlerden tam not aldı.