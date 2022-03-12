banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
THY'de 407 sefer iptal!
THY'de 407 sefer iptal!
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Pembe kağıt uçaklar GUHEM’de havalandı

Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun 7-14 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası’na özel düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte kız öğrenciler havacılık ve uzay çalışmalarında farkındalık oluşturmak için pembe kağıt uçak tasarladı.

BURSA 12.03.2022, 12:08
Pembe kağıt uçaklar GUHEM’de havalandı

Türkiye’nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun 7-14 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası’na özel düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte kız öğrenciler havacılık ve uzay çalışmalarında farkındalık oluşturmak için pembe kağıt uçak tasarladı.

Uzay ve havacılık alanında ilham olmayı amaçlayan GUHEM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetleri sürdüren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun havacılık ve uzay alanlarında cinsiyet dengesini geliştirmek için 5 kıta 52 ülkede kutlanan 7-14 Mart Dünya Havacı Kadınlar Haftası’na özel düzenlediği etkinlikte 12 farklı okuldan 220 kız öğrenciyi ağırladı. Etkinliğe BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın ve İcra Kurulu Üyeleri de katıldı. Dünya Havacı Kadınlar Haftası için düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarının ardından 220 kız öğrenci havacılık ve uzay çalışmalarında farkındalık oluşturmak amacıyla pembe kağıt uçak atölyesi gerçekleştirerek bilim iletişimcileri eşliğinde merkezde güzel bir gün geçirdi.

“GUHEM gençlere büyük hayaller kurmayı teşvik ediyor”

Her yenilik gibi teknolojide de ilk adımın hayal edebilmek olduğunu ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, GUHEM’in gençlere büyük hayaller kurmayı teşvik etmek için hayata geçtiğinin altını çizdi. Türkiye’nin uzay ve havacılık teknolojilerinde özgün projeler üretebilirse gelecekteki yerini en sağlam şekilde inşa edebileceğini belirten Koçaslan sözlerine şu şekilde devam etti:

“GUHEM uzay ve havacılık alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve gençlerimizin bu alanlardaki kilit bölümlere yönlendirmesine hizmet ediyor. Ülke olarak meraklı ve gelişime açık bir genç nüfusa sahibiz. Bundan birkaç yıl öncesine kadar hepimize hayal gibi gelen bu gelişmeler bizleri daha ileri teknolojileri geliştirme noktasında da cesaretlendirmektedir. GUHEM’in katkıları ile inşallah Türkiye uzay teknolojilerinde de kendi kimliğini ortaya koyacak yeni çalışmalara imza atacaktır. Bu vesile ile 2013 yılında müthiş bir vizyon ortaya koyan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a teşekkür ediyor,bu anlamlı etkinlik için TOBB Bursa KGK’yı kutluyorum”

Kız öğrencilere ilham kaynağı olacak

Konuşmasında GUHEM’in bir deneyim merkezi olduğunu vurgulayan TOBB KGK Başkanı Sevgi Saygın ise Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nda kız öğrenciler ile birlikte GUHEM’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Sevgi Saygın, “GUHEM’e geldiğimde merkezden çok etkilendim. Buradaki her şeyi deneyimleyerek öğrendiğiniz için tüm bilgileriniz kalıcı hale geliyor. Ekibimizle birlikte kadınlarımızın iş hayatında daha çok yer alabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu özel haftada kız öğrencilerimizle GUHEM’de bir araya geldik.Pembe Kağıt Uçak Atölyesi gerçekleştirerek havacılık alanında kadınlarımızın da aktif rol oynamasını istedik. Genç kızlarımız geleceğimizin mühendisleri, pilotları, bilim insanları olacaklar. Özellikle kız öğrencilerimizin uzay ve havacılık alanlarında ileride güzel işlere imza atmasını canı gönülden isterim. Bu anlamda GUHEM kız öğrencilerimize ilham kaynağı olacaktır” diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Berfin Tekin, GUHEM içeriklerini çok beğendiğini vurgulayarak merkezde bilim iletişimcilerinin uzay ve havacılık alanında bilgilendirmeler yaptığını söyledi. GUHEM’e ilk defa geldiğini belirten Cemre Garip ise GUHEM’de yer alan ay taşının çok ilgisini çektiğini ifade ederek “GUHEM’de Ay’a dokunabildim. Çok güzel bir heyecandı benim için. Arkadaşlarımla birlikte merkezi çok beğendik” dedi.

Yorumlar (0)
-1°
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18