Pazar yeri düzenleme çalışmaları başladı

İnegöl Belediyesi, pazartesi pazarı bölgesinde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak ve yeni otopark alanı kazandırmak adına çalışmalarını başlattı.

Pazartesi pazarı bölgesinde yaşanan trafik yoğunluğuna müdahale eden İnegöl Belediyesi, yol genişletme ve yeni otopark alanı kazandırma çalışmalarını başlattı. Hafta sonu hummalı bir şekilde çalışma yapan ekipleri ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu çalışmalarla birlikte hem bölgedeki esnafların hem de pazarcı esnafı ile alışveriş yapan vatandaşların rahat bir şekilde pazardan istifade edeceklerini söyledi.

Pazar alanındaki çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte inceleme yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bildiğiniz gibi pazarla alakalı trafikten kaynaklı yoğunluk mevcut. Çevredeki esnaflarımızın bu yoğunluktan etkilendiğini görüyoruz. Yıllarca kabul görmüş pazartesi pazarını daha doğru nasıl kullanabiliriz konusunu çalıştığımızda esnaf arkadaşlarımızın da bu trafikten etkilenmeyeceği, beraberinde pazara gelen vatandaşlarımızın da rahat bir şekilde hizmet alacağı düzenlemeler yapıyoruz" dedi.

Sadece pazar bölgesinde değil sanayinin trafik sorununu çözmek hedefiyle sinyalizasyon düzenlemesinin de tamamlandığını ileten Başkan Alper Taban, "Ertuğrulgazi Caddesi’nde kavşak düzenlemesi mevcut. Büyükşehir Belediyemiz tarafından sinyalizasyon işleri tamamlandı. Sanayi Caddemizde de sinyalizasyon devreye almamızla beraber tek yön uygulamasına dönecek. Ertuğrulgazi Caddemizden yine Zafer Caddesi ve devamına da tek yön olacak" şeklinde konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bölgede 100 araçlık otopark oluşturulacağını ve doğru kullanıldığında trafik konusunda sorun yaşanmayacağını iletti. Taban, "Bu otoparkların özellikle pazara gelen vatandaşlarımızın anlık olarak girmesi ve çıkması kullanmasını istiyoruz. Pazarcı esnafımızın da aracını, malını, tezgâhını indirdikten sonra arka taraftaki otoparka almasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın da araçlarını park ederken özellikle yol kenarlarında değil otopark alanlarında park etmelerini rica ediyorum. Nihayetinde Pazartesi pazarı ile ilgili sürecimizi daha doğru bir şekilde yönetiyor olacağız. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.