Park ve bahçelerde yoğun mesai
YILDIRIM’DA YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTIRMAK VE VATANDAŞLARA DAHA HUZURLU ORTAMLAR OLUŞTURMAK İÇİN PROJELER YÜRÜTEN YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇEDE BULUNAN PARK VE YEŞİL ALANLARDAKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI.
Yıldırım’da yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanlardaki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.
Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaplıkaya, Vatan, Samanlı, Hacivat, Mollaarap ve Bağlaraltı mahalleleri ile Sular Vadisi’nde ot biçme, budama ve kosa temizliği yapıldı. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarının bilgisini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocukların oyun oynayabildiği park ve bahçelerin bakımlarını aksatmadan devam ettirdiklerini belirtti.
Daha güzel, daha yeşil bir Yıldırım hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Yaşanabilir, modern bir şehir olmanın yanında yeşil alanlarıyla da zengin bir Yıldırım görüntüsü hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi park ve bahçelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda da yeşil kimliğiyle anılan Yıldırım ve Bursa’nın hakettiği güzelliklere tekrar ulaşması için yoğun çaba sarfediyoruz” ifadelerini kullandı.
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