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Panik yaşanan hastaneden ilk açıklama
Bursa’da meydana gelen yangında büyük panik yaşanan hastaneden ilk açıklama geldi.
BURSA 19.07.2022, 16:39 19.07.2022, 16:50
Medicana Bursa Hastanesi’nden yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"Hastane dışı tıbbi atık alanında çıkan yangına önce yangınla mücadele ekibimiz tarafından yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahale yapıldı. Ardından itfaiye ekibi tarafından zamanında müdahale edilerek söndürüldü. Çıkan yangına zamanında müdahale edilmiş olup hastalarımız ve çalışanlarımız etkilenmemiştir."