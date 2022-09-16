Ozon tedavisi bir çok hastalığa deva

Romatoloji uzmanı Dr. Yüksel Karakoç, "Ozon tedavisi HIV virüsü, Ebola virüsü, hepatit virüs gibi çoğu viral hastalık tedavisinde kullanılmaktadır" dedi.

Kışın evi ısıtmak için doğalgaz, vücudu ısıtmak içinse oksijen kullanıldığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Karakoç, "Yediğimiz besinler oksijenle yakıldığında açığa çıkan enerjinin bir kısmı ısıya dönüşürken geri kalanı düşünmek, konuşmak, görmek de dahil her türlü hareket için kullanırız. Oksijen olmazsa enerji olmaz ve yaşam olmaz. Bedava olan bu gaz eğer 10 dakika alınmazsa olacakları geri döndürmek için kimsenin serveti yetmez. Vücutta deposu olmayan bu gaz dakikada ortalama 15 kez gibi bir sıklıkla tüm yaşam boyunca düzenli alınmalıdır. Oksijen yaşam için hayatın olmazsa olmazlarındandır.

Ozon oksijenin çılgın halidir diyebiliriz. Oksijenden çok daha güçlü oksidan ve yakıcı etkiye sahiptir. Oksijenden çok daha enerjiktir. Oksijenle karıştırılan ozonun, ozon tedavisinde kullanılan oranı yüzde 5’in altındadır. Bu oranlarda bile vücutta birçok biyolojik olaya sebep olur. Ozonun mikroplar üzerine öldürücü etkisinin yanı sıra doku oksijenasyonunu artırması, enerji üretimini artırması, doku iyileşme mekanizmasını uyarması gibi etkilere de sahiptir" dedi.

Vücudun hücreleri yaşlanmakla birlikte doğal yapılarını kaybetmeye başlarlar bu da onların oksijeni eskisi gibi kullanamamalarına sebep olur diyen Karakoç, "Yaşlı insanların sıklıkla üşümesinin bir nedeni budur. Kanser, romatizma da dahil çoğu hastalık oksijensiz ortamları sever. Ayrıca hemen her türlü hastalıkta halsizlik ve enerji kaybı görülür. Dolayısıyla hem sağlıklı yaşamada hem de hastalıklı durumlarda daha iyi oksijen temini ve kullanımı mevcut durumun olumlu yönde değişmesinde önemli bir faktördür. Ozon gazı kanla karıştırılabilir. Bu karışımda yeni bir durum oluşur. Bu karışımı damar içine veya kas içine tedavi amaçlı verilebilmektedir. Ozon gazı ayrıca özellikle çocuklarda ve yaşlılarda popodan, rektal kanaldan direkt verilebilir. Bacak ve kollarda yaralarda cilt üzerine sürülerek veya torbalama ve sauna şeklinde de kullanılabilmektedir. Nörolojik ve KBB hastalıklarında, romatizmal hastalıklarda, çocuk hastalıklarında, kadın doğum ve üroloji gibi hemen tüm tıbbi branşlarda ozon tedavisi kullanılmaktadır. Ozon doğal bir tedavi yöntemi olması yanı sıra bazı hastalıklarda çok fayda sağlaması sebebiyle hekimlerde ve hastalarda ilgi uyandırmaya devam etmektedir. Mevcut güncel modern tedaviye yardımcı bir tedavi olarak ilave edilebilir.

Üç yıldır Korona virüs pandemisi yaşıyoruz .Bu virüs iltihabının daha ne kadar devam edeceği bilinmemektedir. Korona virüse bağlı iltihap için henüz spesifik bir tedavi yoktur. Ozon tedavisi HIV virüsü, Ebola virüsü, hepatit virüs gibi çoğu viral hastalık tedavisinde kullanılmaktadır. Korona virüste de oldukça etkili olduğu ile ilgili araştırmalar mevcuttur. Hem koronadan korunmak için hem de enfeksiyon başladıktan sonra iyileşmeyi hızlandırmak için ozon tedavisi önerilmektedir.