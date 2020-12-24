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Özhan’da yeni yıl avantajları devam ediyor

Bursa’nın ilk yerel marketler zinciri Özhan, yeni yıla özel başlattığı kampanyalarla Bursalılara avantajlı fırsatlar sunuyor.

BURSA 24.12.2020, 10:30
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Özhan’da yeni yıl avantajları devam ediyor

Bursa’nın ilk yerel marketler zinciri Özhan, yeni yıla özel başlattığı kampanyalarla Bursalılara avantajlı fırsatlar sunuyor.

Mağazaların Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, yeni yıla hazır olduklarını söyledi. Yılmaz, "Büyük fırsatların, yüzde 50’ye varan indirimlerin sunulduğu kampanyalar kapsamında, mağazalardan veya online mağazadan yapılan alışverişlerde 31 Aralık’a kadar gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan ev eşyalarına kadar bir çok ürün kategorisinde indirim fırsatları sunuyoruz. Birbirinden lezzetli meze çeşitlerimizle farklı damak tatlarına hitap ediyor. Yılbaşı öncesi verilen özel siparişleri de özenle hazırlıyoruz. Kalite ve titizlikle üreterek müşterilerimizin damak zevkine sunduğumuz şarküteri ve unlu mamuller ürünlerimizle bu yılbaşında da sofraların baş tacı olmaya adayız. Unlu mamuller bölümünde yılbaşına özel pastaların hazırlıkları sürüyor. Pastaların yanı sıra diğer tatlı-tuzlu lezzetlerimizle yılbaşı paketleri oluşturuyoruz. Müşterilerimiz diledikleri gibi paketlerin içeriğini belirleyebilirler. Müşterilerimizden gelen taleplere göre özel siparişler de alabiliyoruz" dedi.

Yeni yıl hediyeleri kapsamında 7’den 70’e her yaş grubuna hitap edecek hediye seçenekleri mağazalarda bulunduğunu belirten Yılmaz, "Aynı zamanda rengarenk yılbaşı süsleri de raflarda müşterilerimizi bekliyor. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da özel tasarım kutularımızla yılbaşı paketlerimizi satışa sunduk. Paketlerin içerisinde yer alan farklı atıştırmalık ve içecekler avantajlı fiyatıyla müşterilerimizin ilgi çekiyor. Dileyen müşterilerimiz mağazalarımızdaki yılbaşı paketlerine istedikleri ürünleri seçerek kendilerine özel yılbaşı paketi oluşturabilirler. Salgın sürecinin devam ettiği bu günlerde tüm dileğimiz, ülkemiz için sağlıklı ve sevdiklerimizle doya doya sarıldığımız günlerin gelmesi. Evlerimizde ailemizle geçireceğimiz bu yeni yılda amacımız sunduğumuz birbirinden özel lezzetlerle Bursalıların evlerinde hoşça vakit geçirmelerini sağlamak" diye konuştu.
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