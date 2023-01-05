Özhan ve KALBİR omuz omuza

Bursa’nın kaliteli markası Özhan ve KALBİR yaptıkları işbirliğiyle yeni projelere imza attı.

Bursa’nın ilk yerel marketler zinciri Özhan, Kalite Birliği’nin 2023 yılında düzenleyeceği projelerin tanıtımı, Milli Egemenlik ve Kalite yılı Eğitim programı takdim organizasyonuna destek vererek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda proje paydaşları ile birlikte düzenlenen toplantıya sponsor oldu.

Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaman, 2023 Yılı Milli Egemenlik Ve Kalite Yılı Projesine Özhan Marketin vermiş olduğu destekler dolayısıyla teşekkür ederek, "Kaliteşehribursa’nın önemli markalarından biri olan Özhan’ın Milli Ses vermesi, milli kuruluşumuz TSE ile kalite yolculuğu yapması, kaliteye önem ve değer vermesi, KalBir’in kurumsal üyesi olması, tüketiciye kaliteli hizmet sunması bizleri mutlu etti" dedi.

Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak konusunda her daim başarı sergileyen Özhan, Kalite Birliği’yle iş birliği geliştirdi. KALBİR’in 2023 yılını ’Milli Egemenlik ve Kalite Yılı’ ilan etmesiyle birlikte düzenleyeceği eğitimlerinden bazılarına Özhan Market ev sahipliği yapacak. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, markamızla bu projenin örtüştüğünü düşünüyoruz. KaliteşehriBursa gibi değerli ve Bursamıza katma değer sağlayacak bir projede olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Törende Teşekkür Plaketi Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan adına Kalite Müdür Yardımcısı Seval Kiremitçi Çakır’a takdim edildi.