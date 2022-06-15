Özhan lezzetleri gastronomi festivalinde

Bursa’nın gastronomi kimliğinin ön plana çıkarılması hedefiyle ‘Gelenekten Geleceğe’ teması ile gelecek kuşaklara yeme-içme mirasının aktarılmasının hedeflendiği şehrin ilk gastronomi festivalinde Bursa’nın Marketi Özhan Market yerini aldı.

Bursa’nın ilk gastronomi festivali GastroFest’te Özhan lezzetleri, gurmelerle buluştu. 2 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen festivalde lezzet tutkunları birbirinden lezzetli tadımları gerçekleştirdi.

Festival için özenle hazırlanan Özhan özel lezzetleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklar için görücüye çıktı. Özhan standındaki lezzetlere ilgi yoğun oldu. Lezzet tutkunu gurmeler, ünlü şefler, yemek yazarları, kanaat önderleri ve Bursalılar Özhan Gözleme, yaprak sarma, çiğ köfte, Rus salatası, biber borani, mantar salata, havuç tarator ve Özhan peynir çeşitlerinden eski koyun mihaliç, İzmir tulum, Kars kaşar peyniri, Kars gravyer peyniri ve Ezine süper lüks yarı sert lezzetleriyle damaklarını lezzetlendirdi.

‘Gelenekten Geleceğe’ teması ile düzenlenen festivalde kentin eşsiz lezzetleri görücüye çıkarken, paneller ve workshoplar ile lezzet tutkunları unutulmaz bir gün yaşadı.