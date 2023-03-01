Özer Matlı’dan konut kampanyasına çağrı

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan kalıcı konut seferberliğine destek çağrısı yaptı. Matlı, “Asrın felaketi olarak değerlendirilen bu büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağız. Gün birlik olma günü. Biliyoruz ki ülkemiz, 85 milyonu yasa boğan bu acının da üstesinden gelecek güç ve kudrete sahiptir” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Borsa Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Mehmet Aydın başkanlığındaki toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Meclis Üyeleri katıldı. Toplantıda afet bölgesine bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan yardım faaliyetleri değerlendirildi.

Bursa TB depremzede vatandaşların yanında

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye’nin 6 Şubat’ta tarihinin en acı günlerinden birine uyandığını söyledi. 85 milyonun asrın felaketinin acısının yüreğinde hissettiğini dile getiren Başkan Matlı, “Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde maalesef 45 binin üzerinde vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Bursa Ticaret Borsası olarak, felaketin ilk anlarından itibaren çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Bursa Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD ile koordineli bir şekilde hareket ederek,hep birlikte yaralarımızı hızla sarmak için yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

Yardımlar devam ediyor

Türk milletinin her acı olayda olduğu gibi deprem felaketinde de büyük bir birlik ve dayanışma örneği sergilediğini dile getiren Başkan Özer Matlı, Bursa Ticaret Borsası olarak depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üyelerin değerli katkıları ile toplanan yardımları bölgeye ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede ilk etapta Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gıda malzemesi gönderdiklerini ifade eden Başkan Matlı, “Bursa Valiliğimizin koordinasyonunda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Seyyar Mutfak ekibinde yer alan proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ihtiyaçları istikametinde Meclis ve Komite Üyelerimizin katkılarıyla hazırlanan gıda ürünlerini bölgeye gönderdik, ihtiyaç halinde göndermeye de devam ediyoruz. Ayrıca yine Valiliğimizin talebi ile depremden etkilenen besicilerimize anaç koyun desteğinde bulunduk.Yine bireysel olarak yardımda bulunmak isteyen üyelerimizi, Büyükşehir Belediyemiz ve AFAD tarafından kurulan toplama merkezlerine yönlendirerek, yardımların ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılması noktasında koordinasyon sağladık” diye konuştuk.

“Felaketin yaralarını hep birlikte saracağız”

Ayni ve nakdi yardımların yanı sıra bölgedeki en büyük sorunun barınma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan kalıcı konut seferberliğine destek çağrısı yaptı. “Bu büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağız” diyen Başkan Matlı, “Gün birlik olma günü. Biliyoruz ki ülkemiz, 85 milyonu yasa boğan bu büyük acının da üstesinden gelecek güç ve kudrete sahiptir. İş dünyası olarak bizler de dün olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımızın yardımına koşan iş dünyamızın değerli temsilcilerini ve tüm hayırseverlerimizi başlatılan yardım kampanyasına destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bölge ekonomisini canlandıracak ekonomik destekler sağlanmalı”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin bölge ekonomisine çok ciddi zararlar verdiğini dile getiren Başkan Özer Matlı, felaketten etkilenen illerin Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Başkan Matlı, bölgedeki üretim çarklarının yeniden dönmesini sağlayacak, ekonomiyi canlandıracak önlemlerin hızla alınması gerektiğini belirterek, “Afet bölgesindeki illere mahsus firmaların 3 yıl boyunca "matrahsız" kabul edilerek Kurumlar ve Gelir Vergisinden muaf tutulması,SGK ödemelerinin 1 yıl boyunca finanse edilmesi, afet bölgesine iş yapan firmaların alacaklarına karşılık afet bölgesi firmalarının banka teminatlarının 1 yıl süre ile bozdurulmasının önüne geçilmesi ve aynı zamanda alacaklı firmalara da alacakları tutar kadar faizsiz finansman sağlanması, deprem bölgesindeki firmalarımızı rahatlatacaktır” dedi.

Tarım ve hayvancılık sektörüne özel destek

Verimli tarım arazilerinin bulunduğu bölge genelinde tarım ve tarıma dayalı üretim yapıldığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, çiftçilerin konut, çiftlik yapıları, hayvan alımları gibi mevcut borçlarının ertelenmesi, yeni finansman imkanlarının sağlanması ile makine ve gübre desteği gibi üretime dönebilmelerine yönelik ilave tedbirlerin alınmasını istedi. Özer Matlı, “Ayrıca bölgede yoğun olarak üretilen narenciye, sebze-meyve, bulgur, mercimek gibi tarımsal ürünlerde yaşanacak arz daralması sonucu fiyatlarda yaşanabilecek dalgalanmaların önüne geçebilmek adına da gerekli tedbirler bugünden alınmalıdır. Deprem felaketine maruz kalan ve 13,5 milyondan fazla insanımızın yaşadığı bu kıymetli bölgeye gerekli yatırım, teşvik ve destekte bulunulması bölgenin yeniden ayağa kalkması adına kritik öneme sahiptir. Türkiye doğru bir planlama ile hem yaralarını saracak hem de ileriye yönelik tüm önlemleri alabilecek güçte bir ülkedir” diye konuştu.