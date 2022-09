Özer Matlı: “Ülkemizin geleceği gençlerimizin eğitimi için her türlü işbirliğine hazırız”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Bursa’nın tek vakıf üniversitesi olan Mudanya Üniversitesi’ne hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş ve Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Tosun ile bir araya gelen Başkan Özer Matlı, ekim ayı içinde kapılarını açmaya hazırlanan üniversitenin fiziki ortamlarını gezdi. Mudanya Üniversitesi’nin Bursa’ya hayırlı olmasını dileyen Özer Matlı, “Eğitime yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış en güzel yatırımdır. Bu noktada Bursa’mıza böylesi nitelikli bir üniversite kazandıran Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Gıyasettin Bingöl başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa, eğitim camiasının önemli isimlerinden biri olan Sayın Gıyasettin Bingöl’ün vizyonu ile hayata geçen Mudanya Üniversitesi ile birlikte artık tarım ve sanayi kenti kimliğinin yanına eğitim kenti kimliğini de eklemiş bulunuyor” dedi.

“Nitelikli eğitim için her türlü iş birliğine hazırız”

Türkiye’nin kalkınmasının yegâne yolunun nitelikli eğitimden geçtiğini söyleyen Başkan Özer Matlı, “Bursa Ticaret Borsası olarak eğitime her zaman ayrı bir önem gösterdik. Çünkü biliyoruz ki en doğru yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bu noktada, proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde iş dünyamızın nitelikli iş gücüne ulaşımını sağlamak adına önemli çalışmalara imza atıyoruz.YineMillî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü çerçevesinde Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde belirlenen üç mesleki eğitim merkezimizde de eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile her zaman iş birliği içerisindeyiz. Bundan böyle Mudanya Üniversitesi ile de ülkemizin geleceği olan gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlayacak her türlü iş birliğinehazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Gıyasettin Bingöl’den Özer Matlı’ya teşekkür

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, “Bursa’ya böyle bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 3 Ekim’de ilk öğrencilerimizle eğitime başlıyoruz. Daha ilk yılımızdan tüm kontenjanlarımızı doldurduk. Bu da Bursa’nın bir vakıf üniversitesine ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Mudanya Üniversitesine sahip çıkan tüm Bursa’ya teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli isimlerin ziyaretleri de bize güç veriyor, motivasyonumuzu artırıyor. Biz Bursa için, eğitim için her türlü iş birliğine açığız. Bursa Ticaret Borsası ile de ortak çalışmalar yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.