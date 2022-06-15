Özer Matlı: “Hububat alımlarının TMB üzerinden yapılmasını piyasanın regüle edilebilmesi adına destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı hububat alım fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “İş dünyası olarak arz güvenliğinin tehdit edici boyutlara ulaştığı, enflasyonun arttığı bir dönemde ürünlerin TMO üzerinden alınmasını piyasanın regüle edilebilmesi adına önemli buluyoruz” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2022 yılı hasat dönemi buğday ve arpa alım fiyatlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fiyatların güncel piyasafiyatları ile uyumlu olduğunu dile getiren Başkan Özer Matlı, “Sayın Cumhurbaşkanımız sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapılacağını, arpa alım fiyatının ise ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı. Açıklanan bu rakam küresel ekonomik kriz nedeniyle artan girdi maliyetlerine rağmen üretmekten vazgeçmeyen üreticilerimizin beklentilerini karşılamış, yüzünü güldürmüştür” dedi.

“TMO’nun alımları piyasanın regüle edilebilmesi için önemli”

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin tarım sektörü için stratejik önemine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Pandemi ile birlikte gıda milliyetçiliğinin ön plana çıktığı, üretici ülkelerin ihracata kısıtlamalar getirdiği ve enflasyon baskısının yoğun olarak hissedildiği bu dönemde, hububat alımlarının TMOüzerinden yapılmasını, üretici ve tüketicilerimizin korunmasının yanı sıra fiyat spekülasyonlarınında önüne geçilmesinoktasında önemli görüyoruz.Her ne kadar iş dünyası olarak serbest piyasa koşullarını destekliyor olsak da enflasyonun ve stokçuluğun arttığı bir dönemde, piyasanın regüle edilebilmesi noktasında hububat alım ve satım işlemlerinin TMO gibi kamu kurumları üzerindenyapılmasını, hububat piyasalarında istikrarı sağlayacak, stokçuluğun önüne geçecekadil bir satışpolitikası ile hareket edilmesini,bu ortamda destekliyoruz. Ancak geçtiğimiz dönemlerde yaşandığı üzere; Tarım Kredi gibi Türk Şeker gibi kamu kuruluşlarında TMO üzerinden alınan ürünlerin dağıtımı konusunda özel sektörümüzü mağdur edecek, rekabet eşitliğini bozacak uygulamaların da bir daha yaşanmaması adına azami hassasiyet gösterilmesini Tarım ve Orman Bakanlığı`mızdan özellikle istirham ediyoruz” diye konuştu.

“Çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı bin liralık prim desteğinden yararlanmak isteyen üreticilere, ürünlerini TMO’nun Türkiye genelindeki 200 iş yeri ile protokol imzalanan yaklaşık 190 noktadaki lisanslı depoya satmaları çağrısı yapan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Tüm çiftçilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Ayrıca başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’nin, temel gıda ürünlerinde iç talebin karşılanmasının öncelikli politika haline getirilmesi yönündeki açıklamalarının iş dünyası olarak bizlere güven verdiğini ifade ediyor, üreticilerimiz ve iş dünyası adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.