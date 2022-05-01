Özer Matlı: “Bu bayram sevdiklerimizle yeniden kucaklaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Bayramların dayanışma ve sevinç günleri olduğunu söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Pandemi sebebiyle ayrı kaldığımız 2 yılın ardından sevdiklerimizle yeniden bir araya gelebilmenin, kucaklaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Bayramın sevinçlerin arttığı, kırgınlık ve dargınlıkların son bulduğu özel günleri içinde barındırdığını vurgulayan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, şu ifadeleri kullandı;

“Bir ay boyunca kurulan iftar ve sahur sofralarında Ramazan ayının bereketinden hep birlikte istifade etmeye çalıştık. Bayramlar mutlulukların paylaşıldığı, dayanışmanın, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendirildiği, insanların kaynaşmasına vesile olan, bizi biz yapan ve geleceğe taşıyan temel değerlerimiz, zenginliklerimizdir. Mübarek Ramazan ayının ardından kavuştuğumuz bu anlamlı ve özel günde, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle 2 yıldır ayrı kaldığımız başta aile büyüklerimiz olmak üzere, tüm akraba eş ve dostlarımızla yeniden bir araya gelebilmenin, kucaklaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak yine de ziyaretlerimizde tedbiri elden bırakmayalım."