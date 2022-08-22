Özel sporcuya Milli Takım daveti

Mustafakemalpaşa İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu’nun masa tenisindeki özel sporcularından Ali Emrah Arı, Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takım Kampı’na davet edildi.

Masa tenisinde milli takım formasıyla yer almayı hedefleyen Arı, 23-29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sinop’ta gerçekleşecek Milli Takım Gelişim Kampı’na katılacak.

Mustafakemalpaşa İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu’nda ilgi ve becerilerinin farkında olmayı öğrenen Ali Emrah Arı, en büyük hayaline kavuştu.

İbn-i Sina Özel Sporcular Spor Derneği Kurucusu Ahmet Dirsek’in öncülüğünde masa tenisi branşında ustalaşan 24 yaşındaki sporcu, Özel Sporcular Federasyonu’nun Sinop’ta düzenlediği ‘Özel Sporcular Milli Takım Gelişim Kampı’na davet edildi.

6 günlük kampı verimli bir şekilde geçirmeyi hedefleyen genç masa tenisçi; “Bu özel hikâyede hayatıma dokunan kahramanım, bugünkü kurum müdürümüz ve aynı zamanda İbn-i Sina Özel Sporcular Spor Derneği kurucusu Ahmet Dirsek’tir. Her daim rol model aldığım öğretmenimin, ‘İçindeki en iyi ‘Sen’i bulduğunda başaracaksın, Hedef Milli Takım!’ cümlesi ile 5 yıl önce masa tenisi turnuvalarına başladım. Bu zamana kadar farklı şehirlerdeki müsabakalara öğretmenlerimizin rehberliğinde katıldım. Şimdi hedefimde Milli Takım formasıyla ülkemi temsil etmek var. Verimli bir kamp süreci geçirerek, kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. Desteklerinden dolayı tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Ali Emrah Arı ile gurur duyduklarını söyleyen İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Dirsek ise özel gereksinimli bir ailenin ve okulun gurur tablosu olan sporcunun mezun olsa da hep kendileri ile birlikte olduğunu belirtti.

Dirsek; “Rehberlik ve izleme çalışmaları ile Ali Emrah’ın Viapot Toprak Ürünleri fabrikasında istihdamı sağlandı. İş hayatı ile birlikte mesleki ve sportif faaliyetlerini de başarı ile bir arada sürdürüyor. Antrenmanlarda Ali Emrah’a destek olan Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Ali Bekir Yıldırım, Selma Servi Akardere ve Cengiz Özden’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.