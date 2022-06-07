Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci

İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulundan 10 öğrenci, ’Bir Günlüğüne Üniversiteli Oluyorum Projesi’ çerçevesinde Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) kep attı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin üniversitelerde daha fazla yer almasını sağlamak ve eğitimlerine dikkat çekmek amacıyla, "Bir Günlüğüne Üniversiteli Oluyorum Projesi’ni uygulamaya koydu. BTÜ proje çerçevesinde hazırladığı etkinliklerde, İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini ve kendilerine eşlik eden öğretmenlerini ağırladı. BTÜ’de bu yıl ilki düzenlenen, “Bir Günlüğüne Üniversiteli Oluyorum Projesi" çerçevesinde İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, üniversitede eğitim mahiyetinde düzenlenen 1 günlük etkinliklere katıldı.

Özel eğitime gereksinime sahip bireyler hakkında toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen BTÜ, İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu 12. Sınıfından 10 özel gereksinimli öğrenciye, çeşitli aktiviteler içeren bir günlük temsili üniversite eğitimi verdi. Kendileri için hazırlanan aktiviteleri tamamlayan öğrenciler, Rektör Vekili Prof. Dr. Beyhan Bayhan’ın elinden temsili mezuniyet belgelerini aldı.

BTÜ, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın yanı sıra Ekoturizm Topluluğu ve Resim Topluluğu gibi öğrenci topluluklarının da katkı verdiği “Bir Günlüğüne Üniversiteli Oluyorum Projesi" BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde gerçekleşti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Beyhan Bayhan yaptığı açıklamada etkinliğin BTÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğiyle düzenlendiğini söyledi. Toplumda özel gereksinime mensup bireylerin eğitimi konusunda farkındalık oluşturma anlamında ‘Bir Günlüğüne Üniversiteli Oluyorum Projesi’ni çok önemsediklerini ifade etti. Öğrenci topluluklarımızın da bu programda görev almalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Prof. Dr. Bayhan, "BTÜ’nün değerli akademik ve idari personeli arkadaşlarım, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın çalışanları, İletişim Ofisimizin mensupları da burada. Hepimiz çok mutluyuz. Misafirlerimizin mutluluğunu görünce zaten biz daha mutlu oluyoruz" dedi.

İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi 20 yaşındaki down sendromlu İslam Mevlüt’de üniversiteli olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, projenin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Temsili mezuniyet belgelerini Prof. Dr. Bayhan’dan alan İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.