Özel eğitime muhtaç öğrenciler için ‘Farkındalık Şenliği’ başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ), Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Özel Eğitim Farkındalık Şenliği’ başladı. Görükle Kampüsünde düzenlenen etkinlikte çok sayıda eğitim kurumu stant açtı. Şenliğe katılan özel öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Programın açılış töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürü Yasemin Şavşatlı, akademik ve idari personel, eğitim kurumu temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin içinde bulundukları toplumun ortak aklını temsil ettiklerini söyledi.

Bilim üretme, insan kaynağı oluşturma ve hizmet etme gibi asli görevleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Eğitim Fakültemizin Özel Öğretim Bölümü’nde özel insanlarımız için öğretmen yetiştiriyoruz. Gerçek anlamda özel ve önemli bir sorumluluğu üstleniyoruz. Bu hocalarımız süreç içerisinde engelli arkadaşlarımız için proje üretecek, onların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza atacaklar. Böylelikle bilimsel ve teknolojik anlamda da topluma fayda sağlamış olacağız. Engellilik, insan fıtratında bulunan bir gerçeklik. Onlar, hayatın her aşamasında pozitif anlamda ayrımcılık yapmamız gerektiren özel bireyler. Sosyal bir devlete sahibiz. Devletimiz yasal olarak da bu vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılıkta bulunuyor. Büyükşehir Belediyemiz ile Üniversitemiz arasında bugün özel bir farkındalık programına imza atıyoruz. İnsanlarımızın zihnine pozitif anlamda bir algı oluşturmak istiyoruz. Şenliğimize destek veren ve katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından firma stantlarını gezen Rektör Kılavuz ve beraberindeki heyet, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören engelli Serhat Demir’in ‘Hayalimin Rengi’ isimli resim sergisini de ziyaret etti.