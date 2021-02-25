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Özdilek’te 8 Mart indirimleri başlıyor
Özdilek, varlığıyla dünyaya ışık saçan ve yaşamı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor.
BURSA 25.02.2021, 15:58
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Özdilek, varlığıyla dünyaya ışık saçan ve yaşamı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor.26 Şubat ve 8 Mart tarihleri arasında Özdilek şubelerinde seçili ürünlerde geçerli olacak çeşitli kampanyalar ile Kadınlar Günü için birbirinden özel indirim fırsatları Özdilek ziyaretçilerine sunuluyor. 26 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında 1 alana 1 bedava kampanyası ve yüzde 50 indirim tüm misafirlerini bekliyor.