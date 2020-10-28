Özdilek’in mama desteği ile sevimli patiler doyuyor

Özdilek Holding, hayvanların sağlıklı yaşama hakkına destek olma hedefiyle geçen sene başlattığı ve bir mutluluk hareketi projesi olan Pati Payı’nın devamı olarak, Ankara’da bulunan İnci Anne Barınağı’ndaki can dostlarının 1 haftalık mama ihtiyacını karşıladı.

Hayvansever İnci Aksoyoğlu’nun bundan 17 yıl önce kendi imkanlarıyla kurduğu, şimdilerde ise içerisinde yaklaşık 450 hayvanın yaşadığı İnci Anne Barınağı, sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Özdilek Holding yetkilileri tarafından Ankara’daki barınağın bizzat ziyaret edilmesiyle gerçekleştirilen mama bağışında, sevimli dostların yemekleriyle buluşma anı yüzlerde görülmeye değer bir tebessüm oluşturdu.

Özdilek tarafından, geçtiğimiz yıl alışveriş merkezlerinde başlattığı ve misafirlerinin de desteğiyle oluşturulan Pati Payı projesinin devamı olan İnci Anne Barınağı ziyareti ve mama bağışı ile sevimli dostlarımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacına anlamlı bir katkı sağlanmış oldu. Mutluluk Hareketi adımıyla hayvan dostlarımızın gereksinimlerini gidermeye yönelik farkındalık sağlayan Özdilek, hem sokak hayvanlarına hem de barınaklardaki can dostlarına olan desteğini sürdürmeye devam edecek.