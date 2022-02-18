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Özbekistan’dan BTSO üyelerine yatırım çağrısı

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Özbekistan Fergana Valisi Hayrullo Bozarov ve beraberindeki heyeti ağırladı. Fergana Valisi Hayrullo Bozarov, Özbekistan’da yabancı yatırımcılara yönelik ciddi teşviklerin olduğunu belirterek, “Türkiye’nin üretim başkenti Bursa ile ticaret ortaklığımızı daha da güçlendirmek istiyoruz” dedi.

BURSA 18.02.2022, 13:47
Özbekistan’dan BTSO üyelerine yatırım çağrısı

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Özbekistan Fergana Valisi Hayrullo Bozarov ve beraberindeki heyeti ağırladı. Fergana Valisi Hayrullo Bozarov, Özbekistan’da yabancı yatırımcılara yönelik ciddi teşviklerin olduğunu belirterek, “Türkiye’nin üretim başkenti Bursa ile ticaret ortaklığımızı daha da güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Bursa iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve küresel işbirlikleri kurması için çalışmalarını sürdüren BTSO, Tarihi İpek Yolu üzerindeki Özbekistan’ın Fergana şehrinden gelen heyeti ağırladı. Fergana Valisi Hayrullo Bozarov başkanlığındaki Özbekistan heyetini BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ağırladı. TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Osman Mesten, Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ve iş dünyası temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret imkanları ve yatırım fırsatları ele alındı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2000’li yılların başında 168 milyon dolar seviyelerinde olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacminin 2021 yılında 3,3 milyar dolara ulaştığını ifade etti. İki ülkenin dış ticaret hacminin ilk defa 3 milyar doları aştığını dile getiren Başkan Burkay, “Ülkemiz Özbekistan’ın 4. ticari ortağı konumunda. Bursa iş dünyası olarak iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkelerimizin ekonomik ilişkilerinin güçlenmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Başkan Burkay, Özbekistan’ın jeostratejik konumu, ekonomik potansiyeli ve Orta Asya’nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarının olması sebepleriyle bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında başlatılan işbirliği çalışmaları kapsamında Özbekistan’da yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması hedefiyle mentorluk desteği verdiklerini ve bilgi-birikimlerini paylaştıklarını aktaran Başkan Burkay, “Özbekistan’a yaptığım ziyaretlerde bu konuda önemli mesafeler kaydettik. Diğer taraftan Özbekistan’ın elektrikli araç üretimi kapsamında da çalışmaları var. Elektrikli otomobilde işin kalbi aslında bataryadır. Türkiye’nin ilk otomobil batarya fabrikası da Bursa’da kuruluyor. Çok sayıda Bursalı firmamız aynı zamanda TOGG’a üretim yapıyor. Özellikle bu alanda da Özbekistan’la güçlü ilişkiler kurabiliriz” dedi.

Bursa Milletvekili ve Türkiye Özbekistan Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, Bursa ve Fergana arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini belirterek, “Ülkelerimiz işbirliği noktasında son 5 yılda çok ciddi mesafeler katetti. Özbekistan ve Türkiye olarak aynı milletin, aynı dilin, aynı kültürün temsilcileriyiz. Bursa ve Fergana arasındaki ilişkiler önümüzdeki dönemde daha da güçlenecektir” diye konuştu.

Fergana Valisi Hayrullo Bozarov, yatırım yapmak isteyen girişimcilere yönelik Özbekistan’ın önemli teşvik mekanizmalarına sahip olduğunu söyledi. Özbekistan’da iş gücü ve enerji kaynaklarının oldukça uygun olduğunu belirten Bozarov, “Fergana, 840 milyon doların üzerindeki dış satımla şu anda Özbekistan’ın ikinci ihracatçı kenti. Devletimiz özellikle yatırım yapmayı hedefleyen yabancı sermayeli şirketlere yönelik önemli destekler sunuyor. Ülke ekonomisindeki büyüme 2021 yılında da güçlenerek devam etti. 2016 yılından sonraki reformlarla birlikte ülke ekonomisinde ciddi bir atılım yaşanıyor. Rusya başta olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan ile Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fergana Valisi Bozarov, pandemiden her ülkenin ekonomik ve ticari hayatının etkilendiğini belirtti. Bursa iş dünyasının üretim ve ihracat potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Bozarov, “Görüşmelerimiz sırasında Bursa ile ilgili tüm bilgileri edindik. İşbirliği noktasında uyumlu bir şekilde ilerliyoruz. Çok somut mutabakatlara varmış bulunmaktayız. Bursa’da açtığımız fahri konsolosluğumuz da Özbekistan ve Bursa arasındaki ticaretin artırılmasında önemli rol oynuyor. Bizler dost ve kardeş ülke Türkiye ile önümüzdeki dönemde daha güçlü işbirliğinin olacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

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