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Otomotiv vites küçülttü...Otomotiv ihracatı martta 2,7 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı yaklaşık yüzde 7 düşüşle 2,7 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 12 olarak gerçekleşti. Geçen ay tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobiller ihracatı çift haneli düştü. AB Ülkelerine ihracat yüzde 6 geriledi, Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 16 arttı.

BURSA 07.04.2022, 10:50
Otomotiv vites küçülttü...Otomotiv ihracatı martta 2,7 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı yaklaşık yüzde 7 düşüşle 2,7 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 12 olarak gerçekleşti. Geçen ay tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobiller ihracatı çift haneli düştü. AB Ülkelerine ihracat yüzde 6 geriledi, Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 16 arttı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı yüzde 6,7 düşüş ile 2,7 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 12 olarak gerçekleşti. Mart ayında tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobiller ihracatı çift haneli düşüş gösterdi. AB Ülkelerine yönelik ihracat yüzde 6 geriledi, Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 16 artış yaşandı.

OİB yetkilisi ilk çeyrek rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, “Henüz geride bıraktığımız bu yılın ilk çeyreğinde otomotivde euro/dolar paritesi kaynaklı 500 milyon dolarlık ihracat kaybı söz konusu. Çip krizinin etkisi de halen devam ediyor. Buna paralel yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yaklaşık yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolar oldu. İlk üç aydaki ortalama aylık otomotiv ihracatımız ise 2,5 milyar dolar” diye konuştu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 11 arttı

Martta en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 11 artışla 1 milyar 162 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 34 azalarak 685 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 3 azalarak 534 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 27 artarak 124 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 9 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 16, ABD’ye yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 17, İspanya’ya yüzde 51, Polonya’ya yüzde 21, Romanya’ya yüzde 22 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 65, Slovenya’ya yüzde 28, Mısır’a yüzde 40 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 70, İtalya’ya yüzde 24, İspanya’ya yüzde 22, Almanya’ya yüzde 44, Birleşik Krallık’a yüzde 33, Polonya’ya yüzde 20, Belçika’ya yüzde 38 ihracat düşüşü görülürken, İsrail’e yüzde 10, Bulgaristan’a yüzde 84 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda İtalya’ya yüzde 18, ABD’ye yüzde 24, İspanya’ya yüzde 15 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 17, Romanya’ya yüzde 40, İsveç’e yüzde 37 ihracat düşüşü oldu.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 168, yine önemli pazarlardan, İtalya’ya yüzde 30, Azerbaycan ve Çekya’ya çok yüksek oranlı ihracat artışı, Almanya’ya yüzde 39 ihracat düşüşü görüldü. Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise Mart 2022’de yüzde 16 artarak 142 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya’ya ihracat yüzde 5 düştü

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 5 azalışla 411 milyon dolar ihracat yapıldı. Geçen ay Birleşik Krallık’a da yüzde 4 azalışla 269 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Martta İtalya’ya ihracat da yüzde 2 azalarak 241 milyon dolar olurken, Fransa’ya yüzde 30, Belçika’ya yüzde 14, Polonya’ya yüzde 67, Mısır’a yüzde 31, Fas’a yüzde 21, Rusya’ya yüzde 68 ihracat düşüşü, İsrail’e yüzde 13, Çekya’ya yüzde 133, Danimarka’ya yüzde 27 ihracat artışı kaydedildi.

AB’ye ihracat yüzde 6 azaldı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine martta ihracat yüzde 6 azalarak 1 milyar 807 milyon dolar oldu. Martta Avrupa Birliği ülkeleri ihracattan yüzde 67 pay aldı. Geçen ay ayrıca Afrika ülkelerine yüzde 16, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 50 ihracat düşüşü, Ortadoğu ülkelerine yüzde 16 ihracat artışı görüldü.

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