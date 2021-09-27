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Otomobil pazara daldı: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, pazarda geri manevra yapan otomobil tezgahı yıktı. 4 kişi yaralandı.

BURSA 27.09.2021, 11:14
Otomobil pazara daldı: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, pazarda geri manevra yapan otomobil tezgahı yıktı. 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mesudiye Mahallesi’nde kurulan pazarda meydana geldi. Saadettin Korkut (73) idaresindeki 16 F 2789 plakalı otomobil, geri manevra yaptı. Sürücü fren yerine gaza basınca otomobil hızla geri giderek pazarcı tezgahına çarptı. Tezgahta mal satan Sebahat Batı (59), Hüseyin Aksoy (65), Sezer Batı (23) ve Sadri Batı (59) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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