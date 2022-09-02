OSMEK’te yeni dönem başlıyor

Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (OSMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

Meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandıran OSMEK, önümüzdeki kış dönemi boyunca el sanatları, işaret dili, diksiyon, bilgisayar gibi klasik eğitimlerin yanı sıra ilk yardım, lojistik, Bulgarca ve Rusça’nın içinde bulunduğu 80 farklı branşta hizmet verecek. Vatandaşlara hem mesleki eğitim hem de sosyal aktivite sunmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen kurslar; Hüdavendigar, Emek, Soğanlı, Demirtaş, Mehmet Akif, Ördekli, Seyyid Usul, Haraçcıoğlu Kültür Merkezleri ile Doburca, Yeniceabat, Namık Kemal, Altınova, Bağlarbaşı, Panayır, Pınarbaşı, Tuna, Hamitler, Maksem, Küplüpınar, Emek Adnan Menderes ve Emek FSM hizmet binalarında gerçekleştirilecek.

Eğitimlerde başarı gösteren kursiyerlere ise kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim edilecek. Bunun yanı sıra sosyal belediyecilik alanında Türkiye’de pek çok örnek projeye imza atan Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kariyer İstihdam Merkezi (OKİM) ile kursiyerlerin yaşamına ışık tutacak.

OSMEK kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, (0224) 444 16 01 numaralı telefondan 1869 ile 1870 dahili hat üzerinden veya http://osmek.osmangazi.bel.tr adresinden online başvuru yapabilecek.