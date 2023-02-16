OSMEK kursiyerlerinden depremzedeler için dayanışma

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde faaliyet gösteren el sanatları kursiyerleri, Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremin yaralarını sarabilmek için atkı, bere, eldiven gibi çeşitli ürünler örüyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ilk yaşandığı günden beri desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediyesi, son olarak meslek edindirme kurslarında eğitim gören kursiyerler ile anlamlı bir dayanışmaya imza attı. Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen el sanatları kursuna katılan kadınlar, kış nedeniyle zor zamanlar yaşayan depremzedelere el emeği göz nuru atkı, bere, yelek, eldiven ve patik örerken, aynı zamanda ürünleri tek tek paketledi.

Kursta her ilmeğin büyük bir dayanışmayla işlendiğini belirten OSMEK El Sanatları Eğitmeni Selma Endar, “Duyarlı ve hassas kursiyerlerimiz ile depremzede kardeşlerimiz için bir şeyler yapmak istedik. Bu çerçevede tamamen gönüllü olarak gelen kadınlarımızla atkılar, bereler, yelekler ördük. Umarım bir nebze de olsa katkı sağlamış oluruz. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Tüm yüreklerinin depremzedeler ile birlikte olduğunu söyleyen kursiyerler ise böylesine anlamlı bir çalışmada yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.