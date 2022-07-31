Osmanlı’nın yolunu açan Dinboz Savaş alanının ‘Tarihi Sit’ olarak tescillenmesi için çalışmalar başlatıldı

Osmanlı’nın devlet olması yolunda önemli bir eşiğe sahip olan Dinboz Savaş alanının ‘Tarihi Sit’ alanı olarak tescillenmesi için gerekli girişimler ve çalışmalar başlatıldı.

Bursa Kent Konseyi Tarihi Kültürel Miras ve Çevre Çalışma Grubu tarafından akademisyenlerin ve gönüllülerin iştiraki ile Koyunhisar, Seymen ve Erdoğan mahallelerini kapsayan Dinboz Boğazı’nda incelemelerde bulunuldu. İncelemelere Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim, Araştırmacı - Yazar Dr. Salih Erol, Araştırmacı - Yazar Aziz Elbas, Araştırmacı Ali Turan ve gönüllüler katıldı. Katılımcılar Aydoğdu Bey Türbesini ve Erdoğan Mahallesi’ndeki makam ve şehitlik olarak kabul edilen mezarını ziyaret ederek, bölgede incelemeler yaptı.

Osmanlı’nın Bursa’yı fethetmesinin kapılarını açan Dinboz Savaşı 1302 ile 1303 tarihlerinde Osman Gazi’nin ordularıyla çevredeki tekfurlukların orduları arasında meydana geldi. Savaşta Osman Gazi’nin yeğeni Gündüz Bey’in oğlu Aydoğdu Bey başta olmak üzere birçok şehit verildi. Bölgede bütün tekfurlar Osmanlı orduları tarafından püskürtüldü ve tekfurların bir daha bir araya gelmeleri önlendi. Bizans, başkenti Yenişehir olan Osmanlı’nın varlığını kabul etmek zorunda kaldı. Bu önemli savaşın geçtiği Dinboz Boğazı’nın ‘Tarihi Sit’ alanı olarak tescillenmesi için gerekli girişimler ve çalışmalar başlatıldı.

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu üyesi ve Araştırmacı Ali Turan, “Bu savaş sonrası, Bizans; başkenti Yenişehir Osmanlı’nın varlığına kaldı. Bu sebeple söz konusu alanı Osmanlı tarihinde bir milat olarak kabul gören, ‘Dinboz Savaş Alanı’ ‘Tarihi Sit’ alanı olarak gerekli tescil çalışmalarının başlatılması gerekiyor. Aşık Paşa Zade’nin ‘Büyük kırgı oldu’ diyerek, adeta fotoğrafını çizdiği savaşın geçtiği tarihi kayıtlarda ifade edilen Koyunhisar, Seymen ve Erdoğan Mahalleleri (Dinboz Boğazı) kırsallarında gerekli arkeolojik alan araştırmalarının yapılması lazım. Araştırmaların hem Koyunhisar Aydoğdu Bey Türbesi kuzey yönünde ‘Taşlık Burun mevkii’nde yoğunlaştırılması, hem de Erdoğan Mahallesi Aydoğdu Bey mezarı ve şehitlik çevresinde yapılması gerekiyor. Her iki mezar yerlerinde anma, etkinlik, törenlerin devamının sağlanmalıdır. Yerli halk, muhtar vb. yetkililerden konu hakkında hikaye, efsane, duyum, soyut ve somut bilgi ve belgeler elde edilmelidir. Kısa, orta ve uzun vadede ne gibi çalışmaların yapılması konusunda ilgili üniversite, yetkili, kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları, görevliler ile eşgüdüm halinde çalışmaların çok faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Turan, yetkililerden aldığı bilgi doğrultusunda Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması hasebiyle düzenlenecek olan iki sempozyumdan birinin Dinboz Savaşı hakkında olacağını ifade etti. Turan, akademisyenlerin sempozyumdan ziyade bu konuların çalıştayda ele alınmasının daha faydalı olacağı hususuna değindi. Ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde de eylül ayında bu konuda bir sempozyumun yapılması planlanıyor.