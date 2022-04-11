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Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir

Osmangazi Belediyesi, Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi ile 2019 yılında başlatılan ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan görüşmeleri tamamlayarak, karşılıklı atılan imzalar ile kardeşliğine resmiyet kazandırdı.

BURSA 11.04.2022, 16:46
Osmangazi’ye Moğolistan’dan kardeş şehir

Osmangazi Belediyesi, Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi ile 2019 yılında başlatılan ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan görüşmeleri tamamlayarak, karşılıklı atılan imzalar ile kardeşliğine resmiyet kazandırdı.

Pandemi yasaklarından önce başlayan kardeş şehir görüşmeleri çerçevesinde Osmangazi’yi ziyaret eden dönemin Arkhangai Belediye Meclis Başkanı Usukhbayar Bider ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar arasında yapılan görüşmede iki belediyenin kardeş şehir olması kararı alınmış, bu karar daha sonra Osmangazi Belediye Meclisi tarafından da kabul edilmişti. Alınan kararların ardından dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan görüşmelere, yasakların kalkmasının ardından devam etti. Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 17’incisini düzenlediği Osmangazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin davetlisi olarak Bursa’ya gelen Arkhangai Belediye Başkanı Batjargal Mishka ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın imzaladıkları protokolün ardından Arkhangai ve Osmangazi kardeş şehir oldu.

Fetih şenliklerine kalabalık bir heyet halinde katılan konuklarını makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihte ‘Türk’ kelimesinin geçtiği ilk belge olan Orhun Yazıtları’nın yer aldığı Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi ile kardeş şehir olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kardeş şehir olma görüşmelerinin iki yıl önce başladığını ifade eden Başkan Dündar, “Önceki dönem başkanla başlatmış olduğumuz bir süreç vardı. Bu süreç araya giren pandemi nedeniyle bir süre kesintiye uğradı. Sürecin başlamasının ardından hedefimiz, bir önceki yıl kutlanan Bilge Kağan Yılı münasebetiyle Moğolistan’a giderek kutlamalara katılmaktı. Salgın nedeniyle oraya gidemesek de, Türk dünyasından akademisyenlerin katılımıyla düzenlediğimiz sempozyumla Türk-Moğol ilişkilerini akademik boyutlarıyla konuşup sonrasında Türk-Moğol ilişkilerinin anlatıldığı kitabı bastık. Basılan kitabımız, içerik yönüyle akademik çevreler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı” dedi.

Moğol heyete fetih şenliklerine katıldıkları için teşekkür eden Başkan Dündar, “İnşallah imzaladığımız protokol ile kardeşliğimizi pekiştirmiş olacağız. Yerel yönetimler olarak bizlerin başlattığı bu kardeşlik, devletler arası ilişkilere de katkı sağlar. 2019 yılında başlatmış olduğumuz görüşmeler atılan bu imza ile resmiyet kazanmış oldu. Her iki şehir açısından da hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Aynı soydan iki millet

Göreve seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Osmangazi Belediyesi’ne yaptığını söyleyen Arkhangai Belediye Başkanı Batjargal Mishka da “Tarih açısından bizler aynı soylardan gelen milletleriz. Bugün imzaladığımız kardeşlik protokolü bütün Arkhangai halkının Osmangazi’nin kardeşliğini pekiştirecektir. Arkhangai, Osmangazi gibi tarihi açıdan oldukça zengin bir geçmişe sahip. Coğrafi konumu itibariyle, eski Hun devletlerinden başlayarak 7 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir yer. Göktürklerin başkentidir. Bu güçlü bağları, imzaladığımız kardeşlik protokolü ile ileriye taşımak, kültür, sanat ve başta turizm olmak üzere ticari alandaki işbirlikleri ile de bunu perçinlemek istiyoruz. Tarihi İpekyolu’nun birisi doğuda, diğeri ise batıdaki en önemli duraklarından biri olan bu iki şehir arasında, özellikle Osmangazi’deki kardeşlerimizi atalarının topraklarını görmeye bekliyoruz. Derin tarihi bağları olan iki ülke ve millet olarak biz, atalarımızın izinden giderek yeni çağda böylesine anlamlı bir kardeşlik protokolüne imza atmaktan büyük gurur duyuyor, Arkhangai ve Osmangazi halkına selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Heyette bulunan ve kardeş şehir ilişkilerini başlatan Arkhangai’nin önceki dönem Belediye Başkanı Usukhbayar Bider ise konuşmasında, “Ben de, başlatmış olduğumuz bu kardeşlik görüşmelerinin, imzalanarak resmiyet kazanmasından son derece mutluyum. Bundan sonra da, iki kardeş şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına elimizden gelen çabayı göstereceğimizi söylemek istiyorum. Bu kardeşlik her iki şehir için de hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından her iki başkan da, attıkları imzalarla Arkhangai ve Osmangazi arasındaki kardeşliğe resmiyet kazandırdı.

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