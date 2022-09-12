Osmangazi’nin mahallerinde şenlik var

Osmangazi Belediyesi, ‘Osmangazi Kültür Şenliği’ adı altında başlattığı etkinlikler çerçevesinde Adalet Mahallesi sakinlerine sanat ve eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Adalet Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen ‘Osmangazi Kültür Şenliği’ etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mehter takımının gösterisi ile başlayan program, Osmangazi Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterileriyle devam etti. Gecede sahne alan Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve Türk Halk Müziği Korosu da seslendirdiği eserlerle meydanı dolduran vatandaşlara büyük coşku yaşattı. Yüzlerce kişinin katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi.

Osmangazi’de yaşamayı daha keyifli hale getirecek birçok etkinliği hayata geçirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu çerçevede ‘Osmangazi Kültür Şenliği’ adlı etkinliğimizi mahallelerimize vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Bu etkinliğimiz farklı mahallelerimizde halkımızla buluşmaya devam edecek. Ben tüm vatandaşlarımızı bu güzel ve eğlenceli etkinliklere davet ediyorum” dedi.

‘Osmangazi Kültür Şenliği’ programları, Osmangazi’nin farklı mahallelerinde gerçekleştirilmeye devam edecek.