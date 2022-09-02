Osmangazili yıldızlar madalyaya doymuyor
Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 17 Yaş Altı Badminton Bursa İl Birinciliği Müsabakaları’nda üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.
Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 17 Yaş Altı Badminton Bursa İl Birinciliği Müsabakaları’nda üstün performans sergileyerek madalyaya doydu.
Osmangazi Belediyespor, hayata geçirdiği Badminton Akademi’nin meyvelerini almaya devam ediyor. Osmangazili sporcular, Gürsu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Sporcu Fabrikası’nda gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Badminton Bursa İl Birinciliği Müsabakaları’nda rakipleri karşısında farkını ortaya koydu.
Toplam 50 sporcunun madalya mücadelesi verdiği müsabakanın tek erkekler kategorisinde Veysel Taşdemir birincilik, Yağızhan Subaşı ile Samet Aydemir üçüncülük, tek bayanlarda ise Kardelen Canlı ikincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra çift erkekler kategorisinde Veysel Taşdemir ile Yağızhan Subaşı ikilisi altın, karışık çiftler kategorisinde de Samet Aydemir ve Kardelen Canlı bronz madalya kazandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’yi başarıyla temsil eden genç yıldızlar ile antrenörlerini kutladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0