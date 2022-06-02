Son Dakika
İlki geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleştirilen ’hayali ihracat’ soruşturmasına ilişkin ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 1’i gümrük memuru 12 şüpheli yakalanırken, zanlılar hayali ihracat yapara
Osmangazili atlet müsabakaya damga vurdu
Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Bursa’da düzenlenenTürkiye U20 Atletizm Şampiyonası’nda birinci olarak göz doldurdu.
BURSA 02.06.2022, 11:41
Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Emre Çiftçi, Bursa’da düzenlenenTürkiye U20 Atletizm Şampiyonası’nda birinci olarak göz doldurdu.
Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu’nda gerçekleşen Türkiye U20 Atletizm Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yaklaşık 600 sporcunun altın madalya için ter döktüğü turnuvaya Osmangazili Emre Çiftçi adeta damga vurdu.
Rakipleri karşısına çekiç atma kategorisinde çıkan genç sporcu, gösterdiği üstün performans sonucu birincilik kürsüsüne oturdu. Çiftçi, Temmuz ayında Denizli’de yapılacak Balkan Gençler Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.