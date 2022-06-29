Osmangazi’den Ulu Hakan’a vefa sergisi

Osmangazi Belediyesi tarafından Sultan 2. Abdülhamid Han’ın albümünden derlenen fotoğrafların yer aldığı sergi serisinin dördüncüsü olan ‘Sultan 2. Abdülhamid Han Arşivinden Dönemin ve Günümüz Bursa’sı: ‘Sivil Mimari’ adlı fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid Han’ın albümünden derlenen Bursa’ya dair fotoğraflar ile bu tarihi fotoğrafların günümüzde aynı yerlerden çekilmiş karelerinin yer aldığı fotoğraflardan oluşan sergi serisinin dördüncüsünü Bursalı tarih ve sanat severlerin beğenisine sundu. 1880 ve 1905 yılları arasında Bursa’da çekilmiş olan hastane, okul, karakol ve çeşitli sivil mimarlık örneği yapı fotoğraflarından oluşan ‘Sultan 2. Abdülhamid Han Arşivinden Dönemin ve Günümüz Bursa’sı: ‘Sivil Mimari’ adlı fotoğraf sergisinde, 53 fotoğraf bulunuyor. Tarihi fotoğraflar ve bu fotoğrafların günümüzde aynı yerlerden çekilmiş karelerinden oluşan sergi, 140 yıl öncesinin Bursa’sı ile günümüz Bursa’sı arasındaki gelişimi ve değişimi de fotoğraflarla karşılaştırmalı olarak anlatıyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören sergi bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

“Cumhurbaşkanımızı müzemizde ağırlayacağız”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin ev sahipliğini yaptığı serginin açılış töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu önemli sergiye ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın farklı ülkelerinden yüzbinlerce kişiyi ağırlamasının yanı sıra Bursa için bir buluşma noktası da oldu. Burası, birçok aktivitenin gerçekleştirildiği kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. 2021 yılında 106 etkinliğe ev sahipliği yapan Fetih Müzesi’nde, 2022 yılında 153 etkinlik gerçekleştirildi. Cumartesi günü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Bursa mitingi sonrasında müzemizde ağırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız burada önemli bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu vesile ile Fetih Müzesi’ne olan ilgiyi ve müzemizin güzelliğini bir kez daha tüm Türkiye’ye göstermiş olacağız” dedi.

Başkan Dündar, hem Sultan 2. Abdülhamid Han’ın döneminde, hem de günümüzde çekilen fotoğraflar ile o günün Bursa’sı ve bugünün Bursa’sını günümüze taşımak istediklerini ifade ederek, “‘Bu sergiler bize geçmişin Bursa’sı ile günümüzün Bursa’sını mukayese etme fırsatı sunuyor. 19. yüzyılın son çeyreğinde Sultan II. Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti’nin dört bir tarafına fotoğrafçılar göndererek; hastanelerin, okulların, camilerin, mahalle semtlerinin, yolların ve sivil mimari örneklerinin fotoğraflarını çektirmiştir. 36 binin üzerinde çektirilen bu fotoğraflar, ‘’Yıldız Albümleri’’ adı altında toplanmış. Bugün açılışını yaptığımız sergide, 1880-1905 yıllarında Bursa’da çekilmiş olan hastane, okul, karakol ve sivil mimari örneği yapıların o tarihlerdeki ve günümüzdeki hallerinin fotoğrafları yer alıyor. Sergide toplam 53 fotoğraf yer alıyor. 33 fotoğraf İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Yıldız Albümleri’nden seçilmiştir. 20 fotoğraf ise günümüzde çekilen fotoğraflardır. Geçmişte nasıl arşiv tutulup birçok konuda veri günümüze kadar ulaştırılmışsa, bizler de bugünün arşivlerini tutarak geleceğe aktarmalıyız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fetih Yıldız da yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Teknolojinin çok gelişmediği bir dönemde böylesine şaheser mimarilerin ortaya çıkması ve günümüze kadar getirilmesinden çok büyük keyif alıyoruz. Bunun yanında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gibi şaheser mekanda birbirinden güzel etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı da Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergiye danışmanlık desteği veren Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Doğan Yavaş ise konuşmasında şunları söyledi: “Kültürel mirasın korunmasına farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür sergiler önem taşıyor. Ziyarete açtığımız bu sergide, Abdülhamid Han döneminde özellikle Osmanlı coğrafyasına davet edilen fotoğraf sanatçılarının çektiği fotoğraflar yer alıyor. Maalesef burada yer almayan yüzlerce daha eserimiz var. Bu eserleri de tespit etmeye çalışıyoruz. Ortaya çıkardığımız eserleri birkaç sergi halinde halkımızın ziyaretine sunacağız. Osmanlı mirası denince, külliyeler, mescitler ve çeşmelerin yanında kaybolan birçok yapı da var. Bu eserler, araştırılıp yeniden gün yüzüne çıkartılıyor. Bu konuda başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere, belediye çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin büyük gayretleri var. Hepsine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”