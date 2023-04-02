Osmangazi’den engelli ve yaşlılar için anlamlı işbirliği

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, Bursa Kuaförler Odası işbirliğiyle anlamlı bir protokole imza attı.

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), engelli ve alzheimer hastası vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için hizmet veriyor. Özel ihtiyaçları olan vatandaşların rehabilitasyonuna yönelik büyük bir ihtiyaca cevap veren merkezden faydalananlar için Osmangazi Belediyesi ile Bursa Kuaförler Odası ortak bir çalışma başlattı. BAREM’de gerçekleştirilen protokol imza törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Kuaförler Odası Başkan Vekili Atınç Alpa ile Nalan Sofulu katıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) ile Alzheimer Gündüz Bakım Merkezi (ALBAM) biriminde kayıtlı üyelere kuaför ve kişisel bakım hizmetlerinin ücretsiz olarak yapılacağını belirten Başkan Mustafa Dündar, “Türkiye’de bir ilk olan BAREM, ciddi anlamda sosyal belediyecilikte zirve haline geldi. İnsanlar için büyük bir moral kaynağı, ülkemiz için ise büyük bir örnek teşkil etti. Bizler, bu anlamda Bursa Kuaförler Odası ile önemli bir işbirliğine imza attık. Burada engelli ve yaşlılarımıza güzel bir hizmet sunacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Kuaförler Odası Başkan Vekili Atınç Alpa da BAREM’in Türkiye’ye örnek eşsiz bir merkez olduğunu belirterek, böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.