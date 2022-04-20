Osmangazi’den el emeği göz nuru eserler

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan geleneksel el nakışları eğitimlerine katılan kursiyerler, geçmişteki mirası geleceğe taşıyor.

Osmanlı’dan günümüze geleneksel el sanatlarından biri olan nakış, Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşlara kazandırılan OSMEK kursları ile yeniden hayat buluyor. Demirtaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimlere yoğun ilgi gösteren kursiyerler; salon takımlarından bohçaya, seccadeden havluya kadar pek çok çeyiz ve günlük kullanımlar için tercih edilen eşyalar üzerine işleme yapıyor. Eğitim sonunda kursu başarıyla tamamlayan maharetli ellere ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika takdim ediliyor.

“Geçmişteki mirasımızı unutturmuyoruz”

El emeği göz nurunun anlam bulduğu nakış kursunda her detayın incelikle öğretildiğinin altını çizen kurs eğitmeni Elif Uyan, “Toplam 300 saatlik modülle çalışan kursiyerlerimiz, temel nakış tekniklerini kavradıktan sonra kendi ürünlerini kasnakta işleme imkanı buluyor. Burada motive olan kadınlarımız, aynı zamanda yaptıkları el emeklerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bizler, geçmişteki mirasımızı unutturmamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkes kursumuza gelebilir” dedi.

Kurstan faydalanan öğrenciler de, kendilerine böylesine bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.