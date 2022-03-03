Osmangazi’den eğitime arsa desteği

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait 12 dönümlük arsayı, okul yapılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devretti.

Osmangazi Belediyesi, klasik belediyecilik hizmetleri dışında kurum farkı gözetmeksizin ulaşımdan sağlığa, spordan çevre yatımlarına kadar vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretmeyi sürdürüyor. Özellikle geleceğimizin teminatı gençlerin daha iyi şartlarda eğitim almaları adına yürüttüğü çalışmalar ile örnek gösterilen Osmangazi Belediyesi, ilçedeki derslik sayısının artırılmasına katkı koymak adına Yunuseli Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti belediyeye ait 12 dönümlük arsayı, okul yapılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devretti. Arsanın devri için Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, yapılan bu hayırlı işten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a müteşekkir olduklarını söyledi. Hayırlı bir hizmete vesile olacak protokol imzalamak için bir araya geldiklerini ifade eden Vali Canbolat, “Osmangazi Belediyemiz, 12 dönümlük bir araziyi okul yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devrediyor. Bursa sürekli göç alan bir şehir. Eğitimdeki derslik açığımız devam ediyor. Belediyemizin bu örnek çalışmasından dolayı Mustafa Dündar başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı çalışmaların da devamını diliyorum. Diğer hayırsever kurumlarımızdan ve vatandaşlarımızdan da eğitime gerek arsa bağışı gerekse okul yapımı konusunda her türlü desteklerini arzu ediyoruz. Bu arsa devri eğitim alanında çok kıymetli bir katkı oldu” dedi.

“Ülkemizin geleceğine yatırımlar yapıyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise eğitim alanındaki hizmetlerin ülkenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunun önemine vurgu yaptı. Osmangazi Belediyesi olarak eğitim alanında ciddi çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Çocuklarımızın daha modern ve daha güzel şartlarda eğitim alabilmeleri adına ilçe genelindeki okulların bakım ve onarımlarını yaparak binaları fiziki olarak yeniliyoruz. Ayrıca ilçemize Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Akif Mahallemizdeki Hacı Akkadın Tarman Ortaokulu gibi iki önemli okulu kazandırdık. Türkiye’ye örnek olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, şuana kadar iki dönemdir mezun verdi ve mezunların tamamı üniversiteyi kazandı” diye konuştu.

“Eğitimli bir toplumun inşasını hedefliyoruz”

“Çocuklarımızın doğru eğitim alması geleceğimiz adına büyük önem arz ediyor” diyerek sözlerine devam eden Başkan Dündar, “Şehrin gelişimine göre imar düzenlemeleri ve kamulaştırmalar yaparak diğer kamu kurumlarımıza destek oluyoruz. Eğitime katkı sağlamak adına tesisler yaparken hayırsever vatandaşlarımızın da okul yapmasını sağlamak adına imar planlarında düzenlemeler ve kamulaştırmalar yaparak arsalar elde ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde oluşturulan arsaların sayısını çoğaltarak bunların üzerine inşa edilecek okullar ile eğitimli bir toplumun da inşasını hedefliyoruz” ifade etti.