Osmangazi’den depremzedelere psikososyal destek

Osmangazi Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Bursa’daki misafirhane ve evlere yerleştirilen vatandaşlara psikososyal destek vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde anlamlı bir projeye imza attı. Türkiye’yi derinden sarsan afetin yaralarını bir an önce sarmak için var gücüyle çalışan ekipler, depremin toplum ve özellikle çocuklar üzerinde oluşturduğu travmanın etkilerini azaltmak amacıyla psikolog ile sosyologlarla depremzede ziyaretleri yaptı.

Depremzedeler için erzak, kıyafet, bebek bezi ve mama gibi desteklerinin yanı sıra karşılıklı görüşmelerin de gerçekleştirildiğini belirten Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, “Bizler, belediyemize gelen talepler sonucu Bursa’daki misafirhane ve evlere yerleştirilen vatandaşlarımıza psikolojik destek vermeye başladık. Bugüne kadar toplam 200 depremzedemizle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, psikolojik ilkyardım ve bu anlamda riskli alanda olan kişilerin tespit ile yönlendirmelerini yaptık. Aynı zamanda ekip arkadaşlarımız, devletin depremzede vatandaşlar için oluşturduğu imkanlar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Umarım, en kısa sürede hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.