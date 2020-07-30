Osmangazi’den çocuklara bayram hediyesi
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DÜNDAR, BU BAYRAM DA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ VE ÇOCUKLARI UNUTMADI. KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ TEK TEK EVLERİ ZİYARET EDEREK GÖNÜLLERE DOKUNAN BAŞKAN DÜNDAR, “KURBAN BAYRAMI PAYLAŞMAK, KARDEŞLİK, İYİLİK VE BEREKETTİR. BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE MUTLUYUZ” DEDİ.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu bayram da ihtiyaç sahibi aileleri ve çocukları unutmadı. Kurban Bayramı öncesi tek tek evleri ziyaret ederek gönüllere dokunan Başkan Dündar, “Kurban Bayramı paylaşmak, kardeşlik, iyilik ve berekettir. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte mutluyuz” dedi.
Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla fark oluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Altınova Mahallesi’nde yaşayan Selçuk ve İlknur Beygirci ailesini ziyaret etti. Beygirci ailesi ve onların sevimli çocukları ile keyifli zaman geçiren Dündar, özellikle çocuklarla uzun süre zaman geçirdi. Başkan Mustafa Dündar, bayramlık kıyafet ile çeşitli hediyeler verdiği dört çocuğa bayram harçlığı vermeyi de unutmadı.
Her bayram olduğu gibi bu bayram da yüzlerce çocuğa bayramlık ve çeşitli hediyeler dağıtan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bayramlar birlik, paylaşma ve dayanışma günleridir. Belediye olarak, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ev ziyaretleri yaparak 300 çocuğumuza hediye verdik. Onların sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olduk. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum” dedi.
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