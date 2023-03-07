Osmangazi’den 3 bin 488 depremzedeye kıyafet desteği

Osmangazi Belediyesi’nin deprem bölgesinden kente gelen vatandaşlara kıyafet desteği sağlamak için kurduğu Sevgi Mağazası, bugüne kadar 3 bin 488 depremzede vatandaşın giysi ihtiyacını karşıladı.

Deprem bölgesinden Bursa’ya gelen vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Soğanlı Kültür Merkezi’nin fuaye alanını Sevgi Mağazası’na dönüştüren Osmangazi Belediyesi, binlerce depremzede vatandaşa ücretsiz kıyafet hizmeti sağladı. Sevgi Mağazası’nda kadın, erkek ve çocuklar için yüzlerce çeşit kıyafet yer alıyor. Hem yardımsever vatandaşlar tarafından hem de Osmangazi belediyesi tarafından temin edilen giysiler bedene ve cinsiyete göre ayrılmış şekilde deprem bölgesinden gelen ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. AFAD tarafından verilen depremzede belgesi ile Sevgi Mağazası’na gelen vatandaşlar, hem kendilerinin hem de çocuklarının giyim ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor. Sevgi Mağazası’ndan bugüne kadar 3 bin 488 depremzede vatandaş faydalandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz ile birlikte Sevgi Mağazası’nı gezdi. Osmangazi Belediyesi olarak depremin yaşandığı ilk günden depremzede vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşa ettiğimiz konteyner kent ile yüzlerce depremzedenin barınma ihtiyacını karşılayacağız. Yapım çalışmaları devam eden konteyner kentte, konutların yanı sıra okul, millet kıraathanesi, mescit ve çocuk oyun alanı da yer alacak. Deprem bölgesindeki çalışmalarımız devam ederken depremin ardından şehrini terk ederek Bursa’ya gelen depremzede vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyacını karşılamak adına kurduğumuz Sevgi Mağazası’ndan bugüne kadar 3 bin 488 depremzede vatandaşımız faydalandı. Depremzede vatandaşlarımıza en ufak bir destek bile sunabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.