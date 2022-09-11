Osmangazi’den 2 bin pulluk anlamlı sergi

Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın Kurtuluşu’nun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde pul sergisi düzenledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen Bursa’nın Kurtuluşu’nun 100. Yılı Pul Sergisi’nin açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Toplam 2 bin puldan oluşan dev serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarih ve kültür şehri Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Dündar, “Açıldığı günden bu yana 571 sergiye kapılarını açan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bugün anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Toplam 20 pano ve 320 föyden oluşuyor. İçeriğinde ‘Milli Mücadele, Kültür Varlıkları, Atatürk Pulları’ bulunan iki bini aşkın pul ile filatelik materyalin yer aldığı serginin, milli şuur bilinci ve farkındalığımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda eski iletişim sistemini hatırlamanın keyifli olacağına inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehit ile gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Pulun bir egemenlik nişanı olduğunu vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, “Gelişen teknolojiyle bazı geleneklerimizi unuttuk. Bugün, burada düzenlenen sergi ile çocukluk yıllarımıza yeniden dönebilme imkanı bulduk. Bursa’nın Kurtuluşu’nun 100. Yılı Pul Sergisi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Osmangazi Belediyemiz gerçekten çok güzel bir çalışmaya imza attı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile serginin açılış kurdelasını kesip pulları tek tek inceleyen Başkan Dündar, bir gün durup daha sonra imha edilecek özel gün damgasından da vurdu.