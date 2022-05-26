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Osmangazi’de yöresel lezzetler görücüye çıktı

Osmangazi Belediyesi, ‘Türk Mutfağı Haftası’ çerçevesinde etkinlik düzenleyerek, vatandaşlara Bursa’nın coğrafi lezzetli işaretlerinden olan tahinli pide ve cevizli lokum ile birlikte şerbet ikram etti.

BURSA 26.05.2022, 11:47
Osmangazi’de yöresel lezzetler görücüye çıktı

Osmangazi Belediyesi, ‘Türk Mutfağı Haftası’ çerçevesinde etkinlik düzenleyerek, vatandaşlara Bursa’nın coğrafi lezzetli işaretlerinden olan tahinli pide ve cevizli lokum ile birlikte şerbet ikram etti.

Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası’ çerçevesinde lezzet dolu bir etkinlik düzenledi. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB), Uludağ Yiğitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Tarihi Taş Fırın iş birliğinde 1. Murad Hüdavendigar Cami’nin bahçesinde düzenlenen programda, tahinli pide, cevizli lokum ve şerbet gibi coğrafi tescilli işarete sahip yöresel lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Bursa’nın yöresel lezzetlerinin sergilendiği programa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, GÜMTOB yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Mutfak kültürü turizm açısından da büyük önem taşıyor”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada mutfak kültürünün turizm açısından da önem taşıdığına dikkat çekti. Mutfak bir kültür ve zenginliktir diyen Başkan Dündar, “Her milletin ve yörenin bir damak zevki var. Bana göre Türk toplumunun damak zevki çok üst seviyede. Ayrıca her millet Türk mutfağına çok hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmekte. Zengin de bir mutfak kültürüne sahibiz; ancak mutfak kültürümüzü ne kadar iyi biliyoruz ve ne kadar tanıtımını yapabiliyoruz. Bu konu üzerinde yoğunlaşmalı ve çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.

Bursa’nın oldukça zengin bir mutfağa sahip olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlediğimiz etkinlikte Bursa’nın önemli yöresel lezzetleri olan tahinli pide, cevizli lokum ve şerbeti ön plana çıkarttık. Bu lezzetler başka yerde yok. Zengin bir mutfağa sahip olmamız Bursamız için önemli bir kazanç. Bununla övünmemiz ve sahip çıkmamız lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde başlatılan ‘Türk Mutfağı Haftası’ zengin mutfağımızı tanımamız ve tanıtmamız açısından önem taşıyor. Bizlerin kendi kültürünü yeniden ayağa kaldırması ve sahiplenilmesi gerekiyor. Zengin mutfak kültürümüzü yaşatmak adına gerekli çalışmaları yapıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen ‘Türk Mutfağı Haftası’nın Türk mutfağının geleneksel ve kurumsal hale getirilmesi için ortaya çıktığını ifade etti. Gastronominin turizmin ve kültürün en önemli alanlarından biri olduğunu belirten Özer, “Kültürel mirası taşıyıcı olması bakımından mutfak çok önemli. Hanımlarımız geleneksel el sanatlarını, el işleri, nakışları ve mutfakta yaptıkları bu güzel harika yemekleri gelecek nesle yansıtmak suretiyle aslında biz kültürümüzü ve mirasımızı taşımış oluyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Mustafa Töken de katılımcılara sağlıklı beslenme üzerine bir sunum yaptı. Başkan Dündar, sunumun ardından Dr. Töken’e teşekkür plaketi takdim etti.

Programın sonunda Uludağ Yiğitali Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde görev alan kadınlar tarafından hazırlanan cevizli lokum ve Tarihi Taş Fırın’da pişen tahinli pide ile birlikte irmik helvası ve şerbet vatandaşlara ikram edildi.

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