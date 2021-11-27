banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu
Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Yarım simit tezgahlardaki yerini aldıı!
Fatih Terim'den sürpriz karar!
Fatih Terim'den sürpriz karar!

Osmangazi’de yatırım buluşması

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı’nda mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri ile bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BURSA 27.11.2021, 17:08
Osmangazi’de yatırım buluşması

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bölgesel Mahalle Danışma Meclisi Toplantısı’nda mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri ile bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha önce dağ ve ova yöresi mahallelerine yönelik gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi Bölgesel Mahalle Danışma Toplantısı, bu kez Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgesel olarak yaptıkları toplantılarda, muhtarlar, mahalle başkanları ve toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Bizler her mahallemizde hizmet üretiyoruz. Muhtar ve mahalle temsilcilerimizle bir araya geldiğimiz bu bölgedeki mahallelerimizde de pek çok hizmet gerçekleştirdik. Panayır’da güzel bir kapalı pazar alanı inşa ettik. Doğanevler Mahallemize kamulaştırmalar sonucu elde ettiğimiz alanda büyük bir meydan inşa ettik. Demirtaş Meydanı, yine o bölgede fonksiyonel bir hizmet binası oldu. Avdancık köprüsünü sıfırdan yaptık. Demirtaş Yüzme Havuzu ve BAREM bu bölgemizde yaptığımız hizmetlerden bazıları. Emek bölgesinde meydan, kapalı pazar alanı, bilgi evi, taziye evi gibi pek çok hizmet gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Talep ve istekler hizmete dönüşüyor”

Güneştepe, Hamitler, Yunuseli, Bağlarbaşı, Hürriyet, Soğukkuyu, Adalet, Yenikent, İstiklal, Mehmet Akif mahallelerinde pazar yeri, spor tesisi, meydan ve parklar, yeni yollar gibi sayılamayacak hizmet gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Dündar, “Tabi ki bunlar bizim işimiz, yapmaya devam ediyoruz. Ancak, tüm bunları yaparken mahalle sakinlerimizin istekleri, bizim için çok önemli. Yapmış olduğumuz istişare toplantıları ile vatandaşlarımızı dinliyor, talep ihtiyaçları belirliyor ve üzerinde çalışarak hizmete dönüştürüyoruz. Daha güzel, daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için, aslında hep birlikte çalışıyoruz. Katılan tüm muhtar ve mahalle temsilcisi arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“Mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi”

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise yaptığı konuşmada, muhtar ve mahalle temsilcilerinin dile getirdiği konuların kendileri için çok çok önemli olduğunu söyledi. “Bu gün yaptığımız toplantı da, bir ortak akıl toplantısıdır” diyen Gözgeç, “Daha iyi bir Osmangazi, daha yaşanabilir bir Bursa’yı nasıl yapabiliriz, bunun derdindeyiz. Bizim mücadelemiz, millet iradesini egemen kılma mücadelesi. Türkiye, Türkiye’den ibaret değil. Umudunu Türkiye’ye bağlamış dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. Güçlü bir Türkiye tüm dünyanın umudu. Bu yüzden sorumluluğumuz çok çok fazla. Bunun için birlik ve beraberlik içinde, sabırlı olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Samimiyete ve gayretimize inanın”

Toplantıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, son dönemde yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirttiği konuşmasında, “Bugün muhtarlarımız ve mahalle temsilcilerimizi dinlemek için bir araya geldik. AK Parti iktidarı olarak yapmış olduğumuz icraatlardaki samimiyete ve gayrete inanın. Ülkemizde, iradesini ortaya koyan bir hükümetimiz var. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan sıkıntıları çok şükür yaşamıyoruz. Ancak son dönemde bazı olumsuzlukların farkındayız. Sıkıntıları fırsata çevirmek isteyenlerin de farkındayız. Tüm yaşananlara rağmen devlet olarak yapmamız gereken, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepimiz büyük bir gayret ve çaba harcıyoruz. Bunu da, sizlerin desteği ile yapabileceğimizi biliyoruz. Bunun için de sizlerle sık sık bir araya gelip görüşlerinizi, önerilerinizi ve taleplerinizi dinliyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“AK Parti bir istişare partisidir”

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de Bölgesel Mahalle Danışma Toplantısı’nın 3’üncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Amacımız daha yaşanabilir bir Osmangazi, daha yaşanabilir bir Bursa’yı inşa etmek. Bunun için de el birliği içinde çalışıyoruz. AK Parti bir istişare partisidir. Bugün burada da bir araya geldik. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Altay 14 17
13. Kayserispor 14 16
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Adanaspor 13 18
10. Menemenspor 13 17
11. Gençlerbirliği 13 17
12. Boluspor 13 16
13. Samsunspor 12 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 14 15
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7