Osmangazi’de tiyatro okulu büyüledi

Osmangazi Belediyesi’nin çocuk ve gençlere yönelik düzenlediği Tiyatro Okulu’na katılan öğrenciler, ‘Yalancı’ oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

Osmangazi Belediyesi’nin 2021-2022 döneminde açılan tiyatro kursuna katılan 15 - 25 yaş grubundaki öğrenciler, Carlo Goldoni’nin yazdığı, Kübra Tüzgün’ün ise yönetmenliğini üstlendiği ‘Yalancı’ oyunu ile seyirciyle buluştu. Ördekli Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenen oyuna Bursalı sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Ustaları aratmayan performans ortaya koyan tiyatro tutkunları, izleyicilerden tam not aldı. Tiyatro Okulu öğrencileri, oyun sonunda alkış yağmuruna tutuldu.

Geceye katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır, Tiyatro Okulu öğrencilerini kutlayarak, katılım sertifikası takdiminde bulundu.