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Osmangazi’de tempo yükseldi

Osmangazi Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında önemli bir organizasyona imza attı. Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen Laser Run Yarışları’nda sporcular, heyecan dolu dakikalar yaşadı.

BURSA 20.09.2021, 15:45
Osmangazi’de tempo yükseldi

Osmangazi Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında önemli bir organizasyona imza attı. Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen Laser Run Yarışları’nda sporcular, heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Osmangazi Belediyesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı için Avrupa Hareketlilik Haftası’na kayıtsız kalmadı. Laser Run Yarışları’na toplam 65 sporcu katıldı. U-09 erkekler kategorisinde boy gösteren Serhan Başaran ile U-09 kadınlar kategorisinde mücadele eden Cemre Cesur birinci oldu.

Bunun yanı sıra U-11 erkeklerde Ali Yağız İlhan, U-11 kadınlarda Irmak Özkaranlık, U-13 erkeklerde Arda Meriç, U-13 kadınlarda Duru Sönmez, U-15 erkeklerde Türker Bahar, U-15 kadınlarda ise Ayşe Yağmur Cesur rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek birincilik kürsüsüne çıktı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların bayrak yarışlarında da Cemre Cesur ve Halil Çelik ikilisiyle Elif Duman ile Ali Yağız İlhan çifti altın madalya kazandı.

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