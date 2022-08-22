banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'

Osmangazi’de tehlike arz eden 2 metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Namık Kemal Mahallesi’nde güvenlik açısından tehlike oluşturan 2 metruk binayı yıktı.

BURSA 22.08.2022, 13:37
Osmangazi’de tehlike arz eden 2 metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Namık Kemal Mahallesi’nde güvenlik açısından tehlike oluşturan 2 metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi 3. Selçuk Sokak üzerinde yer alan 2 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Binaların yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, terk edilmiş halde olan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, madde bağımlılarının meskenine dönüşen metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu