Osmangazi’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde Osmangazi ilçesi, Ovaakça Merkez, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Santral ve Ovaakça Çeşmebaşı mahalleleri ve civarında 29.03.2022 tarihinde 10.00-16. 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.